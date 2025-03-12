Слот – после вылета «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Лучший матч в моей жизни»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался после поражения от «ПСЖ» (0:1, 1:4 по пенальти) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. Прекрасная игра «Ливерпуля», особенно по сравнению с прошлой неделей. Мы создавали моменты и вдруг пропустили. Удача иссякла.

Мы заслуживали большего, чем 0:1. «Ливерпуль» провел идеальный матч, если не брать отсутствие гола. То же самое было у «ПСЖ» неделю назад.

В дополнительное время «ПСЖ» играл чуть лучше. Потом была серия пенальти. Мы, нидерландцы, знаем, как их проигрывать.

Мои футболисты стойкие – выдержат это поражение», – сказал Слот.