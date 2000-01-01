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    Сон: «Хочу сделать сегодняшний день ужасным для «Ливерпуля»

    Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Он настроен забрать три очка.

    «Тоттенхэм» не побеждает «Ливерпуль» с 2017 года.

    «Ливерпуль» – очень сильная команда, мне нравится смотреть их матчи. Однако они не могут приехать к нам и легко получить три очка. Я хочу победить их в нашем доме. Хочу сделать этот день ужасным для «Ливерпуля», – сказал южнокореец.

    • Матч начнется в 19:30 по Москве.
    • «Ливерпуль» в случае победы может выйти на 1-е место.
    • Лондонцы занимают 7-ю строчку.

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    Источник: Liverpool Echo

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