Сон: «Хочу сделать сегодняшний день ужасным для «Ливерпуля»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Он настроен забрать три очка.

«Тоттенхэм» не побеждает «Ливерпуль» с 2017 года.

«Ливерпуль» – очень сильная команда, мне нравится смотреть их матчи. Однако они не могут приехать к нам и легко получить три очка. Я хочу победить их в нашем доме. Хочу сделать этот день ужасным для «Ливерпуля», – сказал южнокореец.