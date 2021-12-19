Сон: «Хочу сделать сегодняшний день ужасным для «Ливерпуля»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Он настроен забрать три очка.
«Тоттенхэм» не побеждает «Ливерпуль» с 2017 года.
«Ливерпуль» – очень сильная команда, мне нравится смотреть их матчи. Однако они не могут приехать к нам и легко получить три очка. Я хочу победить их в нашем доме. Хочу сделать этот день ужасным для «Ливерпуля», – сказал южнокореец.
- Матч начнется в 19:30 по Москве.
- «Ливерпуль» в случае победы может выйти на 1-е место.
- Лондонцы занимают 7-ю строчку.
Источник: Liverpool Echo