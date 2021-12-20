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Тоттенхэм - Ливерпуль

19.12.2021, Воскресенье, 19:30 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Англия. Премьер-лига, 18 тур Тоттенхэм - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
28 января, четверг 23:00 Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
13 тур
16 декабря, среда 23:00 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
11 января, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль
10 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Лига чемпионов (2018/2019)
Финал
1 июня, суббота 22:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
32 тур
31 марта, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
5 тур
15 сентября, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
4 февраля, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
9 тур
22 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
11 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
3 тур
27 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
25 октября, вторник 21:45 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
9 тур
17 октября, суббота 14:45 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
10 февраля, вторник 23:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
14 тур
28 ноября, среда 23:45 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 февраля, понедельник 23:59 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм
15 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
1 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм
11 тур
1 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 22:45 Тоттенхэм 4:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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