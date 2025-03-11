Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о нынешних игроках команды

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос, считает ли он, что футболисты команды выступали недостаточно хорошо.
«Некоторые недостаточно хороши, а некоторым, вероятно, переплачивают, но нам потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем и отчитываемся. У нас сейчас период трансформации, мы движемся от прошлого к будущему.
В команде есть несколько великолепных игроков, как мы знаем, капитан – потрясающий футболист. Нам определенно необходим Бруну [Фернандеш], он фантастический футболист», – сказал Рэтклифф BBC.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ с 34 очками после 28 матчей.
- Команда также продолжает выступления в Лиге Европы.
- Ранее «МЮ» в этом сезоне выбыл из борьбы в Кубке Англии и Кубке лиги, проиграл финал Суперкубка Англии.
Источник: The Athletic