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  • Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о нынешних игроках команды

Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о нынешних игроках команды

Сегодня, 10:50

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос, считает ли он, что футболисты команды выступали недостаточно хорошо.

«Некоторые недостаточно хороши, а некоторым, вероятно, переплачивают, но нам потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем и отчитываемся. У нас сейчас период трансформации, мы движемся от прошлого к будущему.

В команде есть несколько великолепных игроков, как мы знаем, капитан – потрясающий футболист. Нам определенно необходим Бруну [Фернандеш], он фантастический футболист», – сказал Рэтклифф BBC.

  • «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ с 34 очками после 28 матчей.
  • Команда также продолжает выступления в Лиге Европы.
  • Ранее «МЮ» в этом сезоне выбыл из борьбы в Кубке Англии и Кубке лиги, проиграл финал Суперкубка Англии.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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