Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о нынешних игроках команды

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос, считает ли он, что футболисты команды выступали недостаточно хорошо.

«Некоторые недостаточно хороши, а некоторым, вероятно, переплачивают, но нам потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем и отчитываемся. У нас сейчас период трансформации, мы движемся от прошлого к будущему.

В команде есть несколько великолепных игроков, как мы знаем, капитан – потрясающий футболист. Нам определенно необходим Бруну [Фернандеш], он фантастический футболист», – сказал Рэтклифф BBC.