«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: у Салаха 15 матчей АПЛ подряд с результативными действиями

В 19:30 по Москве начнется матч 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Форвард гостей Мохамед Салах может установить новый рекорд лиги по количеству игр подряд с результативными действиями.

Сейчас у Салах 15 матчей АПЛ подряд с голами или ассистами, он делит рекорд с Джейми Варди. Доведя серию до 16 игр, Салах установит новый рекорд.

Салах – лучший бомбардир сезона АПЛ.

«Ливерпуль» в случае победы может выйти на 1-е место.

Лондонцы занимают 7-ю строчку.

Сон: «Хочу сделать сегодняшний день ужасным для «Ливерпуля»