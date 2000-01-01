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    «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: у Салаха 15 матчей АПЛ подряд с результативными действиями

    В 19:30 по Москве начнется матч 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Форвард гостей Мохамед Салах может установить новый рекорд лиги по количеству игр подряд с результативными действиями.

    Сейчас у Салах 15 матчей АПЛ подряд с голами или ассистами, он делит рекорд с Джейми Варди. Доведя серию до 16 игр, Салах установит новый рекорд.

    • Салах – лучший бомбардир сезона АПЛ.
    • «Ливерпуль» в случае победы может выйти на 1-е место.
    • Лондонцы занимают 7-ю строчку.

    Сон: «Хочу сделать сегодняшний день ужасным для «Ливерпуля»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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