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    Мамаев успешно прошел медосмотр в «Химках»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев близок к переходу в «Химки».

    «Мамаев в «Химках»? Пока еще нет. Игрок только прошел углубленное медобследование. Но, думаю, мы близки к сделке», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

    • Мамаев выступал за «Ростов» с осени 2019 года.
    • Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
    • С 26 сентября хавбек не играл из-за травмы ахиллова сухожилия.
    • Его контракт с клубом истекает 31 декабря.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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