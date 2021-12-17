Мамаев успешно прошел медосмотр в «Химках»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев близок к переходу в «Химки».

«Мамаев в «Химках»? Пока еще нет. Игрок только прошел углубленное медобследование. Но, думаю, мы близки к сделке», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.