Мамаев успешно прошел медосмотр в «Химках»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев близок к переходу в «Химки».
«Мамаев в «Химках»? Пока еще нет. Игрок только прошел углубленное медобследование. Но, думаю, мы близки к сделке», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.
- Мамаев выступал за «Ростов» с осени 2019 года.
- Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- С 26 сентября хавбек не играл из-за травмы ахиллова сухожилия.
- Его контракт с клубом истекает 31 декабря.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
Источник: «РБ-Спорт»