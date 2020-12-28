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    «Олимпиакос» объявил о покупке защитника «Наполи» Маноласа

    Центральный защитник «Наполи» Костас Манолас продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

    Греческий клуб объявил о достижении договоренности по приобретению 30-летнего футболиста.

    Игрок присоединится к новой команде в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

    • Манолас уже выступал за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В «Наполи» грек провел 2,5 сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Олимпиакоса»

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    16.12.2021 21:47
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