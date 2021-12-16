«Олимпиакос» объявил о покупке защитника «Наполи» Маноласа

Центральный защитник «Наполи» Костас Манолас продолжит карьеру в «Олимпиакосе».
Греческий клуб объявил о достижении договоренности по приобретению 30-летнего футболиста.
Игрок присоединится к новой команде в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.
- Манолас уже выступал за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В «Наполи» грек провел 2,5 сезона.
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Источник: Официальный сайт «Олимпиакоса»