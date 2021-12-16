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«Олимпиакос» объявил о покупке защитника «Наполи» Маноласа

16 декабря 2021, 21:47

Центральный защитник «Наполи» Костас Манолас продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

Греческий клуб объявил о достижении договоренности по приобретению 30-летнего футболиста.

Игрок присоединится к новой команде в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

  • Манолас уже выступал за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
  • В «Наполи» грек провел 2,5 сезона.
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Источник: Официальный сайт «Олимпиакоса»
Греция. Суперлига Италия. Серия А Олимпиакос Наполи Манолас Костас
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