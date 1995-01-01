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    «МЮ» сообщил о переносе матча с «Брайтоном». В клубе 19 зараженных коронавирусом

    Матч 18-го тура АПЛ «МЮ»«Брайтон» перенесен из-за вспышки коронавируса в команде из Манчестера.

    В АПЛ решили отложить матч на основании рекомендаций медработников. «Манчестер Юнайтед», внутри которого зафиксировано 19 заболевших коронавирусом, остановит тренировки на короткий период.

    • Матч должен был состояться в субботу, 18 декабря.
    • Из-за вспышки коронавируса в «МЮ» уже перенесена игра 17-го тура против «Брентфорда».
    • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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    Источник: официальный сайт «МЮ»

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