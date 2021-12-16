«МЮ» сообщил о переносе матча с «Брайтоном». В клубе 19 зараженных коронавирусом

Матч 18-го тура АПЛ «МЮ» – «Брайтон» перенесен из-за вспышки коронавируса в команде из Манчестера.

В АПЛ решили отложить матч на основании рекомендаций медработников. «Манчестер Юнайтед», внутри которого зафиксировано 19 заболевших коронавирусом, остановит тренировки на короткий период.

Матч должен был состояться в субботу, 18 декабря.

Из-за вспышки коронавируса в «МЮ» уже перенесена игра 17-го тура против «Брентфорда».

«МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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