Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Ротенберг хочет завершить карьеру. Он планирует провести прощальный матч за «Локо» весной

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг хочет завершить профессиональную карьеру, сообщает «РБ-Спорт».

    Однако, 35-летний игрок не намерен уходить из футбола, пока не сыграет прощальный матч за «Локомотив». Скорее всего, это произойдет весной 2022 года, потому что Ротенберг находится на заключительной стадии восстановления и планирует выйти на поле.

    «Сейчас он пока до конца не поправился. У него еще продолжается период реабилитации. Но очень надеемся, что на зимних сборах он будет тренироваться уже в общей группе.

    Боря хочет обязательно сыграть, чтобы не уходить из футбола инвалидом из-за определенных врачебных ошибок. Уверен, он еще сможет выйти на поле», – сказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

    • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
    • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
    • Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:49
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      MX chita 2 минуты назад

      Это п.здец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48172

      MaxRnD 3 минуты назад

      Бенефис

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23411

      vladimir-7 12 минут назад

      Опять этот Селюк появился, дайте ему лопату и метлу, пусть Ж/Д
      пути чистит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6843

      серега кашин 14 минут назад

      его и в самом клубе то никто не знает, а он прощальный матч решил провести

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1353

      Obojaemiy 17 минут назад

      Вечный лавочник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1353

      Obojaemiy 18 минут назад

      КАРЬЕРА ЗАПОСНОГО!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3183

      AZ 28 минут назад

      болельщики Локо... Этот "финн" хоть играть умеет? Или только благодаря папке в составе клуба находится?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1700

      VGreen > AZ 8 минут назад

      умеет, уровня команд из подвала РПЛ или команды из ФНЛ. а в Локомотиве, естественно, благодаря папке/дядьке/брату (не знаю кто уж там из Ротенбергов)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92161
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru