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  • Ротенберг хочет завершить карьеру. Он планирует провести прощальный матч за «Локо» весной

Ротенберг хочет завершить карьеру. Он планирует провести прощальный матч за «Локо» весной

16 декабря 2021, 14:49
22

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг хочет завершить профессиональную карьеру, сообщает «РБ-Спорт».

Однако, 35-летний игрок не намерен уходить из футбола, пока не сыграет прощальный матч за «Локомотив». Скорее всего, это произойдет весной 2022 года, потому что Ротенберг находится на заключительной стадии восстановления и планирует выйти на поле.

«Сейчас он пока до конца не поправился. У него еще продолжается период реабилитации. Но очень надеемся, что на зимних сборах он будет тренироваться уже в общей группе.

Боря хочет обязательно сыграть, чтобы не уходить из футбола инвалидом из-за определенных врачебных ошибок. Уверен, он еще сможет выйти на поле», – сказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

  • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
  • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
  • Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (22)
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AZ
1639655488
болельщики Локо... Этот "финн" хоть играть умеет? Или только благодаря папке в составе клуба находится?
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серега кашин
1639656348
его и в самом клубе то никто не знает, а он прощальный матч решил провести
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vladimir-7
1639656464
Опять этот Селюк появился, дайте ему лопату и метлу, пусть Ж/Д пути чистит.
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vladimir-7
1639657476
Понимаю, что ни место и ни время, но высказать мнение о стадионе Локомотив в Черкизове обязан: прошу рассмотреть возможность сохранения существующего стадиона с его инфраструктурой и не поддаваться к его сносу, а использовать как центральную базу, продумать, как надстроить крышу и дальше его использовать в интересах клуба и не отдавать это место, под строительство домов или ещё чего-либо.
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lek!
1639657688
Я один не видел ни одного матча его ?
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Fandorine
1639663270
Чо вы ржёте? У человека 2 голевые передачи на счету!
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Давид59
1639663946
На прощальном матче будет аншлаг, его имя - в галерее славы, а его номер запретят кому-либо давать.
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rash1959
1639664179
Ротенберг, Борис Борисович, стоимость 50 тыс $!!!! (википедия).ПРОВЁЛ 91 МАТЧ - 0000 ГОЛОВ. НУ КАК ТАКОГО НЕ ПРОВОДИТЬ.
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Skull_Boy
1639666108
Ха вот это цирк, Борис Ротенберг летом переходит в ФК Сочи, контракт 2 года
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Hektor 84
1639679913
Одна из проблем нашего футбола это вот такие легенды и такие же легендарные агенты. Много сезонов занимал чье то место. Потому что у папы бабло и связи. Позорище! Над его папашей наверно за глаза кенты посмеиваются что воспитал такую бездарность)))
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