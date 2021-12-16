Ротенберг хочет завершить карьеру. Он планирует провести прощальный матч за «Локо» весной

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг хочет завершить профессиональную карьеру, сообщает «РБ-Спорт».

Однако, 35-летний игрок не намерен уходить из футбола, пока не сыграет прощальный матч за «Локомотив». Скорее всего, это произойдет весной 2022 года, потому что Ротенберг находится на заключительной стадии восстановления и планирует выйти на поле.

«Сейчас он пока до конца не поправился. У него еще продолжается период реабилитации. Но очень надеемся, что на зимних сборах он будет тренироваться уже в общей группе.

Боря хочет обязательно сыграть, чтобы не уходить из футбола инвалидом из-за определенных врачебных ошибок. Уверен, он еще сможет выйти на поле», – сказал агент футболиста Дмитрий Селюк.