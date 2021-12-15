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    «Спартак» поздравил Павлюченко с юбилеем нарезкой его голов

    Бывшему форварду сборной России Роману Павлюченко исполнилось 40 лет. Его не забыл поздравить «Спартак».

    «Обладатель Кубка в составе «Спартака», трeхкратный серебряный призeр чемпионата и дважды его лучший бомбардир!

    Поздравляем Романа Павлюченко с юбилеем и желаем всего наилучшего», – написали москвичи.

    • Павлюченко играл за сборную с 2003 по 2012-й год.
    • Он забил 21 гол в 51 матче.
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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