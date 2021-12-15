«Спартак» поздравил Павлюченко с юбилеем нарезкой его голов

Бывшему форварду сборной России Роману Павлюченко исполнилось 40 лет. Его не забыл поздравить «Спартак».
«Обладатель Кубка в составе «Спартака», трeхкратный серебряный призeр чемпионата и дважды его лучший бомбардир!
Поздравляем Романа Павлюченко с юбилеем и желаем всего наилучшего», – написали москвичи.
- Павлюченко играл за сборную с 2003 по 2012-й год.
- Он забил 21 гол в 51 матче.
- Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.
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Источник: твиттер «Спартака»