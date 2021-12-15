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  • «Спартак» поздравил Павлюченко с юбилеем нарезкой его голов

«Спартак» поздравил Павлюченко с юбилеем нарезкой его голов

15 декабря 2021, 20:55
2

Бывшему форварду сборной России Роману Павлюченко исполнилось 40 лет. Его не забыл поздравить «Спартак».

«Обладатель Кубка в составе «Спартака», трeхкратный серебряный призeр чемпионата и дважды его лучший бомбардир!

Поздравляем Романа Павлюченко с юбилеем и желаем всего наилучшего», – написали москвичи.

  • Павлюченко играл за сборную с 2003 по 2012-й год.
  • Он забил 21 гол в 51 матче.
  • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (2)
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R_a_i_n
1639598921
Один из лучших в Спартаке!
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NeoNaTe
1639628268
хороший некогда игрок Рома
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