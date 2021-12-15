«Спартак» поздравил Павлюченко с юбилеем нарезкой его голов

Бывшему форварду сборной России Роману Павлюченко исполнилось 40 лет. Его не забыл поздравить «Спартак».

«Обладатель Кубка в составе «Спартака», трeхкратный серебряный призeр чемпионата и дважды его лучший бомбардир!

Поздравляем Романа Павлюченко с юбилеем и желаем всего наилучшего», – написали москвичи.

Павлюченко играл за сборную с 2003 по 2012-й год.

Он забил 21 гол в 51 матче.

Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.