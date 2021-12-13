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    Алвес – о Лиге Европы: «Если играешь за «Барсу», должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага»

    Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал грядущее участие своей команды в плей-офф Лиги Европы.

    «Думаю, мы должны принимать любой вызов. Нужно хорошо выступить в Лиге Европы. Каждый раз, надевая футболку «Барсы», важно понимать, что мы представляем ее историю.

    Мы должны делать это ради величия клуба, независимо от того, в каких турнирах участвуем. Если играешь за «Барселону», должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага», – сказал бразилец.

    • В стыках ЛЕ каталонцы встретятся с «Наполи».
    • «Барса» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год.
    • Алвес сможет играть за команду с января.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1397

      vmonomah17 7 минут назад

      А если камень-ножницы-бумага-ящерица-спок?

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