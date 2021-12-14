Алвес – о Лиге Европы: «Если играешь за «Барсу», должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал грядущее участие своей команды в плей-офф Лиги Европы.

«Думаю, мы должны принимать любой вызов. Нужно хорошо выступить в Лиге Европы. Каждый раз, надевая футболку «Барсы», важно понимать, что мы представляем ее историю.

Мы должны делать это ради величия клуба, независимо от того, в каких турнирах участвуем. Если играешь за «Барселону», должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага», – сказал бразилец.