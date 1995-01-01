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    Цорн: «Зимой покупки у «Локомотива» будут, но какие именно – не скажу»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    «Будут ли покупки у «Локомотива» зимой? Конечно, будут. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает игроков.

    Это связано, конечно, с тем, что есть травмированные ребята, есть те, кто долго возвращается. И вообще есть позиции в нашем составе, которые не закрыты полностью, как мы этого хотим.

    Поэтому покупки будут, но какие именно – не скажу. Есть ли финансовые ресурсы на зимние трансферы? Часть нашей стратегии подразумевает усиление команды зимой», – сказал Цорн.

    • «Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 18 туров.
    • Летом клуб потратил на трансферы более 30 миллионов евро.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1705

      serglider 5 минут назад

      - Будут ли какие-то покупки зимой?
      - Конечно! Планируем приобрести Бенкли, БМВ и Ауди последних моделей... Да, еще домик в Швейцарии...

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      Рейтинг: +18110

      derrik2000 9 минут назад

      Особенно много игрочишек купят у Спартака: Рассказов, "ЗМСКутепов", Кофрие, Мелкадзе, Зобнин, Ломовицкий, Хендрикс...
      Никого не забыл???
      ))

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