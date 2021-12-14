Цорн: «Зимой покупки у «Локомотива» будут, но какие именно – не скажу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Будут ли покупки у «Локомотива» зимой? Конечно, будут. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает игроков.

Это связано, конечно, с тем, что есть травмированные ребята, есть те, кто долго возвращается. И вообще есть позиции в нашем составе, которые не закрыты полностью, как мы этого хотим.

Поэтому покупки будут, но какие именно – не скажу. Есть ли финансовые ресурсы на зимние трансферы? Часть нашей стратегии подразумевает усиление команды зимой», – сказал Цорн.