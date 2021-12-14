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  • Цорн: «Зимой покупки у «Локомотива» будут, но какие именно – не скажу»

Цорн: «Зимой покупки у «Локомотива» будут, но какие именно – не скажу»

14 декабря 2021, 15:35
14

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Будут ли покупки у «Локомотива» зимой? Конечно, будут. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает игроков.

Это связано, конечно, с тем, что есть травмированные ребята, есть те, кто долго возвращается. И вообще есть позиции в нашем составе, которые не закрыты полностью, как мы этого хотим.

Поэтому покупки будут, но какие именно – не скажу. Есть ли финансовые ресурсы на зимние трансферы? Часть нашей стратегии подразумевает усиление команды зимой», – сказал Цорн.

  • «Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 18 туров.
  • Летом клуб потратил на трансферы более 30 миллионов евро.

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (14)
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derrik2000
1639486308
Особенно много игрочишек купят у Спартака: Рассказов, "ЗМСКутепов", Кофрие, Мелкадзе, Зобнин, Ломовицкий, Хендрикс... Никого не забыл??? ))
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serglider
1639486566
- Будут ли какие-то покупки зимой? - Конечно! Планируем приобрести Бенкли, БМВ и Ауди последних моделей... Да, еще домик в Швейцарии...
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srg38
1639494400
Более 30млн евро. 6 место в чемпионате, игра никакая, с Европы вылетели. Пацаны ваще ребята, красавцы!
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Ганнибал Лектор
1639496040
Ща из секты перекупит весь ширпотреб втридорога за откаты от Федуна
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Антибиотик
1639500557
Ты уже купил восемь футболистов, а играть некому. И куда теперь этих некчемышей девать? Сразу бы брал всех из Казанки, толку бы больше было.
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fhnv
1639502512
Да тобой вообще давно пора заняться следственным комитетом
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portero
1639504753
Знаем что свиснешь денег и в пять раз дороже привезёшь...
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Hektor 84
1639547130
Та ты и так ничего не говоришь! Так пукнул в лужу. Развалил сначала у Спартака чемпионский состав, затем Локо добиваешь. И ничего не скажу. Да иди ты чучело ********.
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