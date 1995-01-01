Цорн: «Зимой покупки у «Локомотива» будут, но какие именно – не скажу»

- Будут ли какие-то покупки зимой?
- Конечно! Планируем приобрести Бенкли, БМВ и Ауди последних моделей... Да, еще домик в Швейцарии...
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Будут ли покупки у «Локомотива» зимой? Конечно, будут. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает игроков.
Это связано, конечно, с тем, что есть травмированные ребята, есть те, кто долго возвращается. И вообще есть позиции в нашем составе, которые не закрыты полностью, как мы этого хотим.
Поэтому покупки будут, но какие именно – не скажу. Есть ли финансовые ресурсы на зимние трансферы? Часть нашей стратегии подразумевает усиление команды зимой», – сказал Цорн.
- «Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 18 туров.
- Летом клуб потратил на трансферы более 30 миллионов евро.