Терри: «Стал легендой «Спартака», не проведя ни одной игры. Это прекрасно»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри в интервью Okko рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» в 2018 году.

– В то время мои дети только начали учиться в средней школе. Я был настроен перейти в «Спартак», встретился с его владельцами и все согласовал, но в последнюю минуту выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве.

А я понимал, что не смог бы полностью выкладываться и отдавать всего себя «Спартаку», если бы рядом не было семьи. Это было бы нечестно по отношению к клубу и болельщикам.

Представители «Спартака» прекрасно отнеслись ко мне – и даже сейчас я слежу за результатами клуба, потому что чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась. Увы, ничего не вышло, хотя я очень хотел провести там сезон, но таков уж футбол.

– Вас в шутку называют легендой «Спартака».

– Ха, я был не в курсе! Слушайте, приятно это узнать. Если честно, расклад был безупречный для меня. Я уже говорил, Москва – прекрасное место. Я провел там пару дней, чтобы познакомиться с городом и понять, как работает клуб.

Мне все по-настоящему понравилось в «Спартаке», включая владельцев: семейная атмосфера, страсть, которая исходила от болельщиков. Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Это странно, но и прекрасно.

Игровую карьеру Терри завершил в 2018 году.

В июле он ушел из тренерского штаба «Астон Виллы».

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