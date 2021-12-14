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  • Терри: «Стал легендой «Спартака», не проведя ни одной игры. Это прекрасно»

Терри: «Стал легендой «Спартака», не проведя ни одной игры. Это прекрасно»

14 декабря 2021, 11:57
12

Бывший защитник «Челси» Джон Терри в интервью Okko рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» в 2018 году.

– В то время мои дети только начали учиться в средней школе. Я был настроен перейти в «Спартак», встретился с его владельцами и все согласовал, но в последнюю минуту выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве.

А я понимал, что не смог бы полностью выкладываться и отдавать всего себя «Спартаку», если бы рядом не было семьи. Это было бы нечестно по отношению к клубу и болельщикам.

Представители «Спартака» прекрасно отнеслись ко мне – и даже сейчас я слежу за результатами клуба, потому что чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась. Увы, ничего не вышло, хотя я очень хотел провести там сезон, но таков уж футбол.

– Вас в шутку называют легендой «Спартака».

– Ха, я был не в курсе! Слушайте, приятно это узнать. Если честно, расклад был безупречный для меня. Я уже говорил, Москва – прекрасное место. Я провел там пару дней, чтобы познакомиться с городом и понять, как работает клуб.

Мне все по-настоящему понравилось в «Спартаке», включая владельцев: семейная атмосфера, страсть, которая исходила от болельщиков. Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Это странно, но и прекрасно.

  • Игровую карьеру Терри завершил в 2018 году.
  • В июле он ушел из тренерского штаба «Астон Виллы».

«Поприветствуйте легенду». «Спартак» – о регистрации Терри в твиттере

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (12)
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Блямба
1639472902
Та же фигня на Бомбе..) Терри- есть философия,но нет мысли. Ноги бегут,а голова не работает. Самостоятельно.
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DOCTOR PENALTY
1639475114
Вошёл в историю не заходя в неё.
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vladimir-7
1639477108
Д. Терри убедился как расправляются с тренерами в спартаке, трижды перекрестился и поблагодарил Господа Бога, что уберег его от этого свинарника, да и фунты стерлинги и дороже, и надежнее евро и тем более рублей.
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JTherry
1639479343
"я памятник себе воздвиг нерукотворный"...)
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tyrtyh67
1639483947
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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Антибиотик
1639501072
Больше всего понравилась фраза: " ...но в последнюю минуту выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве." Это же надо было, слетать в Москву почти подписать контракт и вдруг вспомнить про семью))
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fhnv
1639502724
По ходу в тренерский штаб Спартака метит )))
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Axe111
1639506872
Класс
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