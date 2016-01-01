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    Терри: «Стал легендой «Спартака», не проведя ни одной игры. Это прекрасно»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри в интервью Okko рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» в 2018 году.

    – В то время мои дети только начали учиться в средней школе. Я был настроен перейти в «Спартак», встретился с его владельцами и все согласовал, но в последнюю минуту выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве.

    А я понимал, что не смог бы полностью выкладываться и отдавать всего себя «Спартаку», если бы рядом не было семьи. Это было бы нечестно по отношению к клубу и болельщикам.

    Представители «Спартака» прекрасно отнеслись ко мне – и даже сейчас я слежу за результатами клуба, потому что чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась. Увы, ничего не вышло, хотя я очень хотел провести там сезон, но таков уж футбол.

    – Вас в шутку называют легендой «Спартака».

    – Ха, я был не в курсе! Слушайте, приятно это узнать. Если честно, расклад был безупречный для меня. Я уже говорил, Москва – прекрасное место. Я провел там пару дней, чтобы познакомиться с городом и понять, как работает клуб.

    Мне все по-настоящему понравилось в «Спартаке», включая владельцев: семейная атмосфера, страсть, которая исходила от болельщиков. Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Это странно, но и прекрасно.

    • Игровую карьеру Терри завершил в 2018 году.
    • В июле он ушел из тренерского штаба «Астон Виллы».

    «Поприветствуйте легенду». «Спартак» – о регистрации Терри в твиттере

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23333

      vladimir-7 18 минут назад

      Д. Терри убедился как расправляются с тренерами в спартаке, трижды перекрестился и поблагодарил Господа Бога, что уберег его от этого свинарника, да и фунты стерлинги и дороже, и надежнее евро и тем более рублей.

      1
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      Рейтинг: +727

      КрымForever 40 минут назад

      Чьорт, Терри, мы хотели увидеть тебя в России.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23333

      vladimir-7 > КрымForever 19 минут назад

      Терри два дня ждал тебя в Москве, но ты проспал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22047

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Вошёл в историю не заходя в неё.

      3
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      Рейтинг: +3054

      Блямба 1 час назад

      Та же фигня на Бомбе..)
      Терри- есть философия,но нет мысли.
      Ноги бегут,а голова не работает.
      Самостоятельно.

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