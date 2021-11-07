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    «Поприветствуйте легенду». «Спартак» – о регистрации Терри в твиттере

    «Спартак» отреагировал на регистрацию экс-защитника сборной Англии Джона Терри в твиттере.

    «Присоединяйтесь к приветствию легенды «Спартака» Джона Терри в твиттере», – написала пресс-служба клуба.

    • В 2018 году «Спартак» был близок к подписанию Терри, но в последний момент против трансфера выступила его дочь. Об этом в прошлом году рассказывал агент Тимур Гурцкая.
    • Позже Терри извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном за срыв трансфера.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      nigtan 3 минуты назад

      зашёл почитать коменты....не стоило

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      Рейтинг: +3591

      tarasofka 1 час назад

      помню, как пригласили терри в тарасовку, предложили контракт. а он сходил на игру, глянул какое Г этот ваш спартаг, сбежал в лондон и тут же объявил о завершении карьеры нафиг, чтобы уж наверняка не попасть к дезеувам. гы-гы!

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      Рейтинг: +119

      LGBT+ > tarasofka 31 минуту назад

      мне любопытно, каким нужно быть конченным чмом, что бы сидеть на футбольном сайтике и постоянно тратить своё время на гнойные комменты в сторону какой-то там команды (по сути группы людей).

      даже как-то стрёмно от мысли, что подобные тебе живут среди нас.
      бррр.

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      Рейтинг: +3591

      tarasofka > LGBT+ 30 минут назад

      меня, в свою очередь, смущает, что из тарасятника вылез очередной дезеув, вроде тебя. даже как-то стрёмно от мысли, что подобные тебе живут среди нас. гы-гы.

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      Рейтинг: +5503

      Из Твери Леха > LGBT+ 2 минуты назад

      cудя по нику - спартач?

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