«Поприветствуйте легенду». «Спартак» – о регистрации Терри в твиттере

«Спартак» отреагировал на регистрацию экс-защитника сборной Англии Джона Терри в твиттере.
«Присоединяйтесь к приветствию легенды «Спартака» Джона Терри в твиттере», – написала пресс-служба клуба.
- В 2018 году «Спартак» был близок к подписанию Терри, но в последний момент против трансфера выступила его дочь. Об этом в прошлом году рассказывал агент Тимур Гурцкая.
- Позже Терри извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном за срыв трансфера.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»