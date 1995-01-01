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    «МЮ» закрыл базу на 24 часа из-за вспышки коронавируса. Матч с «Брентфордом» могут перенести

    «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации со вспышкой коронавируса в команде.

    «После подтверждения вчерашних положительных тестов на коронавирус у игроков и персонала первой команды было принято решение о приостановке тренировочного процесса на базе в Каррингтоне на 24 часа.

    Клуб обсуждает с руководством АПЛ вопрос о том, безопасно ли проводить матч с «Брентфордом» во вторник. Поездка команды и персонала в Лондон отложена до принятия решения по итогам переговоров», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: официальный сайт «МЮ»

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