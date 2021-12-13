«МЮ» закрыл базу на 24 часа из-за вспышки коронавируса. Матч с «Брентфордом» могут перенести

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации со вспышкой коронавируса в команде.

«После подтверждения вчерашних положительных тестов на коронавирус у игроков и персонала первой команды было принято решение о приостановке тренировочного процесса на базе в Каррингтоне на 24 часа.

Клуб обсуждает с руководством АПЛ вопрос о том, безопасно ли проводить матч с «Брентфордом» во вторник. Поездка команды и персонала в Лондон отложена до принятия решения по итогам переговоров», – говорится в заявлении клуба.