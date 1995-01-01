The Athletic: в «Манчестер Юнайтед» вспышка коронавируса. Игра с «Брентфордом» во вторник – под вопросом

В «Манчестер Юнайтед» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников клуба.

Из-за вспышки COVID-19 игроки команды в воскресенье тренировались в бесконтактном режиме.

Проведение матча 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» пока находится под вопросом.

Также проблемы с заболеваемостью коронавирусом есть у «Астон Виллы», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэма» и «Вест Бромвича».