The Athletic: в «Манчестер Юнайтед» вспышка коронавируса. Игра с «Брентфордом» во вторник – под вопросом

В такой ситуации надо громко кричать, что в команде не Ковид, а просто все обосрались, тогда точно разрешат перенести. У нас, например, такое работает - 100%
В «Манчестер Юнайтед» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников клуба.
Из-за вспышки COVID-19 игроки команды в воскресенье тренировались в бесконтактном режиме.
Проведение матча 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» пока находится под вопросом.
Также проблемы с заболеваемостью коронавирусом есть у «Астон Виллы», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэма» и «Вест Бромвича».