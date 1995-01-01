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    The Athletic: в «Манчестер Юнайтед» вспышка коронавируса. Игра с «Брентфордом» во вторник – под вопросом

    В «Манчестер Юнайтед» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников клуба.

    Из-за вспышки COVID-19 игроки команды в воскресенье тренировались в бесконтактном режиме.

    Проведение матча 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» пока находится под вопросом.

    Также проблемы с заболеваемостью коронавирусом есть у «Астон Виллы», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэма» и «Вест Бромвича».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +48130

      MaxRnD 2 часа назад

      В такой ситуации надо громко кричать, что в команде не Ковид, а просто все обосрались, тогда точно разрешат перенести. У нас, например, такое работает - 100%

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      Рейтинг: +10945

      Fusballer 2 часа назад

      Это их проблемы. Пусть школьников выпускают.

      0
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      Рейтинг: +145

      (Меня за банили) 3 часа назад

      Наверно уже пора в регламенте прописывать, что делать клубам при вспышке ковида.

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