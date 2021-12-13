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    Слуцкий: «У российского футбола есть один шанс подняться – признать, что он – говно»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о проблемах российского футбола.

    «У российского футбола есть один шанс подняться – признать, что он – говно? Да. Говно, что он на низком уровне, что мы не конкурентоспособны на уровне клубов и сборных, что вопрос не в Черчесове, Слуцком или Зобнине, который передачу не туда отдал, а он гораздо объемнее.

    Когда у меня спрашивают, почему российский футбол находится на таком уровне, я всегда привожу несколько очень простых примеров. В голландском «Витессе», в котором я работал, население города – 100 тысяч человек. У них на отбор 9-летних мальчишек приходит 500 детей.

    А когда я провожу отбор в свою единственную бесплатную школу в миллионном Волгограде, у меня 500 детей приходит по девяти возрастам. Когда у любого исландца в шаговой доступности есть полноразмерный манеж, а у нас – на трех четвертых части страны дети с октября по апрель занимаются в зале 20 на 40.

    У нас нет условий, инфраструктуры, тренеров, и у нас даже нет у ребенка таких гиперпотребностей этим футболом заниматься. Поэтому, конечно, мы слабее», – сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2685

      Andrering87 48 секунд назад

      Все по факту сказал, все правильно...!!!

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      Рейтинг: +1625

      FROL001 1 минуту назад

      Лёня ты сам это авно месишь. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13224

      Hektor 84 4 минуты назад

      Ну конечно! Как чемпионства собирать купленные Гинером так все в нашем футболе хорошо, а как Рубин пришлось тренировать так наш футбол говно! Лёня ты одна из какашек этого говна! Мы сами видели твой уровень в Англии и Голландии)))

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      Рейтинг: +7324

      Сильвербой 6 минут назад

      А сколько у нас в стране бесплатных школ??? Да я больше чем уверен что таких нет! А если и есть, то для того чтобы попасть туда и учиться, родителям, одной жопой торговать недостаточно, надо ещё и органы продать... Да что говорить, мы с друзьями, договорились с директором ходить в зал и платить определённую сумму, пришли раз, заплатили, пришли второй а он уже и говорит, ребята, надо больше денег... Ещё через раз он скажет, что надо ещё больше... Вот и вся наша бесплатная инфраструктура... А крышу починить, которая уже пять лет течёт, на это средств у него нет...

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      Рейтинг: +10745

      Вомбат 17 минут назад

      Капитан Очевидность, а что изменится от того, что Дюков, Матыцин и Хачатурянц признают, что российский футбол говно. Ты это признал на весь мир 5 лет назад, будучи тренером сборной. Что-нибудь изменилось?

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      Рейтинг: +725

      КрымForever 18 минут назад

      И самое интересное что Слуцкий за это "говно" немалые деньги получает. Леня, покайся и отмойся.

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      Рейтинг: +725

      КрымForever 21 минуту назад

      "Вы все гaвнo". Слуцкий "11-ти на рота".

      0
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      Рейтинг: +2461

      FRZZ 26 минут назад

      Ну что за колхозный лексикон у Слуцкого???

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      Рейтинг: +4125

      FENIX-SL > FRZZ 21 минуту назад

      почему колхозный то?
      очень культурный мужик он между прочим
      все по факту сказано

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      Рейтинг: +4838

      polt 27 минут назад

      ...ну а ты, говнодел.

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      Рейтинг: +22038

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Вопрос: почему такой умный Слуцкий не хочет вылезать из этого говна??? Столько лет уже не хочет...

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      Рейтинг: +3722

      Snek > DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Ну ты не увольняешься с работы, если твоё предприятие производит продукцию хуже другого. Тебя интересуют только твои условия работы и самореализация и её результаты.

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      Рейтинг: +4125

      FENIX-SL > DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      он тренер
      а не акционер

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      Рейтинг: +22038

      DOCTOR PENALTY > Snek 17 минут назад

      А если тебя берут руководителем предприятия выпускающего говно и хотят, чтобы ты наладил выпуск кексов, после которых забивают голы, но предприятие всё-равно выпускает говно, тогда как?..

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