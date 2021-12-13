Слуцкий: «У российского футбола есть один шанс подняться – признать, что он – говно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о проблемах российского футбола.

«У российского футбола есть один шанс подняться – признать, что он – говно? Да. Говно, что он на низком уровне, что мы не конкурентоспособны на уровне клубов и сборных, что вопрос не в Черчесове, Слуцком или Зобнине, который передачу не туда отдал, а он гораздо объемнее.

Когда у меня спрашивают, почему российский футбол находится на таком уровне, я всегда привожу несколько очень простых примеров. В голландском «Витессе», в котором я работал, население города – 100 тысяч человек. У них на отбор 9-летних мальчишек приходит 500 детей.

А когда я провожу отбор в свою единственную бесплатную школу в миллионном Волгограде, у меня 500 детей приходит по девяти возрастам. Когда у любого исландца в шаговой доступности есть полноразмерный манеж, а у нас – на трех четвертых части страны дети с октября по апрель занимаются в зале 20 на 40.

У нас нет условий, инфраструктуры, тренеров, и у нас даже нет у ребенка таких гиперпотребностей этим футболом заниматься. Поэтому, конечно, мы слабее», – сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

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