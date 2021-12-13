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  • Слуцкий: «У российского футбола есть один шанс подняться – признать, что он – говно»

Слуцкий: «У российского футбола есть один шанс подняться – признать, что он – говно»

13 декабря 2021, 16:50
64

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о проблемах российского футбола.

«У российского футбола есть один шанс подняться – признать, что он – говно? Да. Говно, что он на низком уровне, что мы не конкурентоспособны на уровне клубов и сборных, что вопрос не в Черчесове, Слуцком или Зобнине, который передачу не туда отдал, а он гораздо объемнее.

Когда у меня спрашивают, почему российский футбол находится на таком уровне, я всегда привожу несколько очень простых примеров. В голландском «Витессе», в котором я работал, население города – 100 тысяч человек. У них на отбор 9-летних мальчишек приходит 500 детей.

А когда я провожу отбор в свою единственную бесплатную школу в миллионном Волгограде, у меня 500 детей приходит по девяти возрастам. Когда у любого исландца в шаговой доступности есть полноразмерный манеж, а у нас – на трех четвертых части страны дети с октября по апрель занимаются в зале 20 на 40.

У нас нет условий, инфраструктуры, тренеров, и у нас даже нет у ребенка таких гиперпотребностей этим футболом заниматься. Поэтому, конечно, мы слабее», – сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

Слуцкий: «Дзюба пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь»

Слуцкий – об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (64)
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Красногорск_Фан
1639403900
По теме детского футбола - спасибо, хорошо и правильно. Но на теме говна Леню заклинило. Помню в сборной он был - сказал мы играли как говно, теперь у него футбол говно, вчера было поле стадиона говно. Анально-фекальный период жизни необратимо затянул Леонида.
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Вомбат
1639408413
Капитан Очевидность, а что изменится от того, что Дюков, Матыцин и Хачатурянц признают, что российский футбол говно. Ты это признал на весь мир 5 лет назад, будучи тренером сборной. Что-нибудь изменилось?
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Hektor 84
1639409173
Ну конечно! Как чемпионства собирать купленные Гинером так все в нашем футболе хорошо, а как Рубин пришлось тренировать так наш футбол говно! Лёня ты одна из какашек этого говна! Мы сами видели твой уровень в Англии и Голландии)))
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Zubo
1639410353
Первый признак низкого интеллекта: неумение найти или отсутствие таковых терминов в словарном запасе чтобы донести точку зрения, использование непечатной лексики характеризует Слуцкого как примитива и слушать точку зрения людей со словарным запасом извозчика я не буду, результаты его команды тоже говорят за себя ...
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Zenit__SPb
1639414037
Господи, Слуцкий, если сам по уши и не можешь с подвала выбраться, то не надо всех мазать в чем сидишь. Успокойся
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insider_retro
1639414092
Лёня разочаровывает... Его послушать, так надо всю страну стадионами застроить... Но не стадионами, рингами и бассейнами страна славится, а людьми... А Лёня, объевшийся толерантности и таблеток либерализма верещит в угоду Лощади, но погано и отвратительно... Г@@но...
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BarStep
1639421353
Если человек говно сам, это не значит что все и вся кругом тоже говно..
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Блямба
1639422707
Сколько не говори халва - слаще не будет. а вот если так частить со своим любимым (в последнее время) словом,то оставшаяся немногочисленная кучка поклонников таланта "русского Моуриньо" может ему и погоняло поменять..
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KalterJax
1639435589
Может Слуцкий просто тренировать разучился? чего же тогда из Европы, вернулся в Россию, всё это говно хавать! Или может его самого попёрли из Халла и Витесса? Одно я знаю точно, словно "говно" и Слуцкий стали неразлучными понятиями! Про ЦСКА , который никак из группы в ЛЧ не мог выйти говорил, потому что говно! Со сборной на евро провалился, тоже говорил "мы говно" ! и вот сейчас у Собчак!
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KalterJax
1639436178
Бедный, несчастный Лёня , теперь считает виноватыми наших детей, у которых , якобы, нету потребности футболом заниматься! а может школа в Волгограде твоя говно? давай-ка с себя начинать, а не искать кругом виноватых! Инфраструктуру ему подавай, детишек любящих футбол ! что ты с этим детишками и инфраструктурой в Европе то ничего не добился?
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