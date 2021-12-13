Слуцкий: «Дзюба пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы и тренера сборной России Валерия Карпина.

– Всем известно, что у Карпина с Дзюбой застарелый конфликт. И говорят, что он мог не взять его в сборную не по профессиональным, а в том числе по личным качествам.

– Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить.

Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение.

И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать.

– Это решение Карпина вы одобряете?

– Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы – а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно.

Если, скажем, Дзюба может использоваться в каких-то схемах... Тут мы не можем говорить, правильно это или неправильно. Это просто факт.

И он выстраивает свою модель без такого большого форварда, который хорошо играет спиной, в недодачу, в подыгрыше, но не такой подвижный, как, условно, Федя Смолов.

Дзюба не играет за сборную с июня.

В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.

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