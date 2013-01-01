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    Слуцкий: «Дзюба пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы и тренера сборной России Валерия Карпина.

    – Всем известно, что у Карпина с Дзюбой застарелый конфликт. И говорят, что он мог не взять его в сборную не по профессиональным, а в том числе по личным качествам.

    – Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить.

    Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение.

    И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать.

    – Это решение Карпина вы одобряете?

    – Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы – а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно.

    Если, скажем, Дзюба может использоваться в каких-то схемах... Тут мы не можем говорить, правильно это или неправильно. Это просто факт.

    И он выстраивает свою модель без такого большого форварда, который хорошо играет спиной, в недодачу, в подыгрыше, но не такой подвижный, как, условно, Федя Смолов.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.

    Слуцкий – об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»

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    Источник: Ютуб-канал «Осторожно: Собчак»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии13
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      Рейтинг: +23322

      vladimir-7 2 минуты назад

      Артем заставил Карпа крепко призадуматься о линии нападения.

      0
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      Рейтинг: +6451

      nik55 17 минут назад

      вместе ходят в баню ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3121

      Иван Петров 1986 22 минуты назад

      Как футболист он закончился, когда это видео попало в сеть. Это все нормально. А все эти разговоры после, это СМИ.

      0
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      Рейтинг: +22034

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Суперотношения?... Омерзительная тема. Два конченых мудака. Обидно, что фамилия Карпин упоминается рядом.

      2
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      Рейтинг: +10741

      Вомбат 1 час назад

      При чему тут Федя Смолов? Даже условно. Смолов как раз мало подвижен и в сборной Карпина он еще менее полезен, чем были бы Дзюба или Соболев. В сборной Карпина на этой позиции должны играть или Агаларов или Тюкавин. Разве это не понятно экспертам? Наверняка понятно, но они предпочитают пиарить тех, с кем дружат.

      1
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      Рейтинг: +2098

      Январь 59 1 час назад

      Сколько можно об одном и том же Дзюбе? Мне глубоко до фонаря где он , на Бали или на Е. Али. В Зените пусть сами решают, продлять контракт или разрывать контракт. У Газпрома много денег и хороших юристов, пусть они и разбирают вопрос.

      0
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      Рейтинг: +5758

      sochi-2013 1 час назад

      Что-то дрочил только Крым +2 представляют. Где остальные?

      0
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      Рейтинг: +717

      КрымForever > sochi-2013 56 минут назад

      Известно где - на Сочах и Мальдивах сперму Дзюбиньо заглатывают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +717

      КрымForever 1 час назад

      "Дзюба пустит на разрушение огромную созидательную силу". Спермой все забрызгает?

      3
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      Рейтинг: +27474

      silver29 1 час назад

      не надо создавать из него знаменосца, этот чертилла который носил капитанскую повязку уехал из команды до окончания календарного чемпионата, и не надо лепить нам про застарелые травмы, мы же все знаем что лучшие санатории по восстановлению спортивных травм это пляжи Бали (((( отношение у него самовлюбленного павлина, и нечего искать в нем что-то спортивное.

      10
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      Рейтинг: +3556

      raritet > silver29 17 минут назад

      Тут как говориться, не прибавить не убавить. Но я добавлю. Из-за своего роста, его преимуществ, он скорее всего и в детстве был негодяем, а вырос в огромного мальчиша-плохиша. Таких не исправить. Хотя , кому я это пишу. Ты и так знаешь , этого типа лучше меня.

      0
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      Рейтинг: +48135

      MaxRnD 2 часа назад

      Саурон, &пти

      4
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      Рейтинг: +30978

      oyabun > MaxRnD 43 минуты назад

      Бери выше - сам Моргот! ))

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