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  • Слуцкий: «Дзюба пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь»

Слуцкий: «Дзюба пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь»

13 декабря 2021, 12:57
14

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы и тренера сборной России Валерия Карпина.

– Всем известно, что у Карпина с Дзюбой застарелый конфликт. И говорят, что он мог не взять его в сборную не по профессиональным, а в том числе по личным качествам.

– Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить.

Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение.

И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать.

– Это решение Карпина вы одобряете?

– Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы – а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно.

Если, скажем, Дзюба может использоваться в каких-то схемах... Тут мы не можем говорить, правильно это или неправильно. Это просто факт.

И он выстраивает свою модель без такого большого форварда, который хорошо играет спиной, в недодачу, в подыгрыше, но не такой подвижный, как, условно, Федя Смолов.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.

Слуцкий – об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»

Источник: Ютуб-канал «Осторожно: Собчак»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Россия Дзюба Артем Слуцкий Леонид Карпин Валерий
Комментарии (14)
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MaxRnD
1639389872
Саурон, &пти
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sochi-2013
1639392826
Что-то дрочил только Крым +2 представляют. Где остальные?
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Январь 59
1639393220
Сколько можно об одном и том же Дзюбе? Мне глубоко до фонаря где он , на Бали или на Е. Али. В Зените пусть сами решают, продлять контракт или разрывать контракт. У Газпрома много денег и хороших юристов, пусть они и разбирают вопрос.
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Вомбат
1639393334
При чему тут Федя Смолов? Даже условно. Смолов как раз мало подвижен и в сборной Карпина он еще менее полезен, чем были бы Дзюба или Соболев. В сборной Карпина на этой позиции должны играть или Агаларов или Тюкавин. Разве это не понятно экспертам? Наверняка понятно, но они предпочитают пиарить тех, с кем дружат.
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DOCTOR PENALTY
1639395187
Суперотношения?... Омерзительная тема. Два конченых мудака. Обидно, что фамилия Карпин упоминается рядом.
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Иван Петров 1986
1639396345
Как футболист он закончился, когда это видео попало в сеть. Это все нормально. А все эти разговоры после, это СМИ.
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nik55
1639396636
вместе ходят в баню ?
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vladimir-7
1639397493
Артем заставил Карпа крепко призадуматься о линии нападения.
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