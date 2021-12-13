Слуцкий – об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на казанском стадионе «Ак Барс Арена».

– Волевым усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе. 45-тысячник, современный, отличный.

Вы знаете, что здесь поле – говно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на три месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег.

Все международные команды, кто сюда приезжали, Клопп, Моуринью и все тренеры говорили: поле – говнище просто.

– Да, вы его раскритиковали, что здесь чуть ли не свадьбы проводят.

– Не чуть ли, а проводят. Хакамада выступает, поле застилают. И так далее. Задание дано, все сделано, все шикарно. Мы сейчас с вами зайдем в президентскую ложу – во.

А самого главного нет. А за рубежом наоборот – стадион из говна и палок, сделан за две копейки...

– Но при этом...

– Идеальный газон. Люди приходят, наслаждаются великолепного уровня футболом.