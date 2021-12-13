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  • Слуцкий – об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»

Слуцкий – об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»

13 декабря 2021, 11:43
11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на казанском стадионе «Ак Барс Арена».

– Волевым усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе. 45-тысячник, современный, отличный.

Вы знаете, что здесь поле – говно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на три месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег.

Все международные команды, кто сюда приезжали, Клопп, Моуринью и все тренеры говорили: поле – говнище просто.

– Да, вы его раскритиковали, что здесь чуть ли не свадьбы проводят.

– Не чуть ли, а проводят. Хакамада выступает, поле застилают. И так далее. Задание дано, все сделано, все шикарно. Мы сейчас с вами зайдем в президентскую ложу – во.

А самого главного нет. А за рубежом наоборот – стадион из говна и палок, сделан за две копейки...

– Но при этом...

– Идеальный газон. Люди приходят, наслаждаются великолепного уровня футболом.

  • «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

Источник: Ютуб-канал «Осторожно: Собчак»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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ilichkadr
1639385250
Лёня, готовься вляпаться в очередное говно. Тебе этого не простят.
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spam2009
1639385616
Надоели ему татары по ходу, приказом слить евросезон
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slavа0508
1639388961
А что молодец , сказал правду матушку в лоб (на самом деле поле говно ) , стадион красавец , но используется частенько не по назначению ,портя при этом газон ,,,но ответка наверняка прилетит , но Лёня может себе позволить без работы не останется ,,,,
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Давид59
1639392731
А что Хакамада на травке не могла выступить? Или там танцы на паркете были?
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Давид59
1639393174
На самом деле было правильное решение вопроса. В договор об аренде пунктик вставляется "в случае претензий по качеству поля снижается оплата". И всё. Маникюрными ножницами хозяева подстригали бы траву. Но кто же у нас правовым путём идёт?
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Вомбат
1639393617
Газон зависит от агрономов и тех, кто их нанимает. Так что строительство шикарного стадиона к говенному полю не имеет никакого отношения, господин Слуций. Считал вас когда-то умным человеком.
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Ганнибал Лектор
1639405381
Зато искренне
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nemolod
1639408123
За любым газоном надо ухаживать,а за футбольным особенно! Тем более,что климат у нас в разы суровее,чем в Европе! Однако у нас почему-то считается раз поле есть,трава растет-значит больше и волноваться нечего-само вырастет! Но практика показывает,что без должного ухода ничего само не вырастет и в итоге получится то самое ГОВНИЩЕ-поле!
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Vitaga
1639415136
всё правильно. казань-арена клубу не принадлежит. стадион содержит город а прибыль с мероприятий идет в карман засевшим там махинаторам. бестолковым неспециалистам - толковый агроном стоит больших денег а их жалко
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житель СПб
1639418780
Во-первых, свое любимое слово, Леонид, держи для себя и для своих близких - если им оно нравится. Во-вторых, а что там с танцорами, Леонид?!
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