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    Слуцкий – об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на казанском стадионе «Ак Барс Арена».

    – Волевым усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе. 45-тысячник, современный, отличный.

    Вы знаете, что здесь поле – говно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на три месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег.

    Все международные команды, кто сюда приезжали, Клопп, Моуринью и все тренеры говорили: поле – говнище просто.

    – Да, вы его раскритиковали, что здесь чуть ли не свадьбы проводят.

    – Не чуть ли, а проводят. Хакамада выступает, поле застилают. И так далее. Задание дано, все сделано, все шикарно. Мы сейчас с вами зайдем в президентскую ложу – во.

    А самого главного нет. А за рубежом наоборот – стадион из говна и палок, сделан за две копейки...

    – Но при этом...

    – Идеальный газон. Люди приходят, наслаждаются великолепного уровня футболом.

    • «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.
    • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

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    Источник: Ютуб-канал «Осторожно: Собчак»

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2459

      FRZZ 44 минуты назад

      По всей видимости время Слуцкого в Казани подошло к концу.
      Какой-то не последовательный человек и тренер.

      0
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      Рейтинг: +10741

      Вомбат 1 час назад

      Газон зависит от агрономов и тех, кто их нанимает. Так что строительство шикарного стадиона к говенному полю не имеет никакого отношения, господин Слуций. Считал вас когда-то умным человеком.

      1
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      Рейтинг: +5292

      Давид59 1 час назад

      На самом деле было правильное решение вопроса. В договор об аренде пунктик вставляется "в случае претензий по качеству поля снижается оплата". И всё. Маникюрными ножницами хозяева подстригали бы траву. Но кто же у нас правовым путём идёт?

      0
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      Рейтинг: +5292

      Давид59 1 час назад

      А что Хакамада на травке не могла выступить? Или там танцы на паркете были?

      0
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      Рейтинг: +717

      КрымForever 1 час назад

      Ждем перфоманса с "полным говнищем" на поле, чтобы уже и тик-токеры хайп за Слуцкого подняли. Так победимЪ! ©

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      Рейтинг: +1621

      FROL001 1 час назад

      В Казани не любят футбол. Отсюда и огороды.

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      Рейтинг: +25210

      slavutiq70 2 часа назад

      А что молодец , сказал правду матушку в лоб (на самом деле поле говно ) , стадион красавец , но используется частенько не по назначению ,портя при этом газон ,,,но ответка наверняка прилетит , но Лёня может себе позволить без работы не останется ,,,,

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      Рейтинг: +549

      111ax 2 часа назад

      а что он не так сказал то?

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      Рейтинг: +1843

      spam2009 3 часа назад

      Надоели ему татары по ходу, приказом слить евросезон

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      Рейтинг: +12245

      Cleaner 3 часа назад

      Слуцкий решил свалить из Рубина. Но с деньгами. Поругал поле и руководство. Теперь ждет ответного хода от хозяев клуба...

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