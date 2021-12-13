Газизов – о работе судей в матче с «Локо»: «Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, что поменяется?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по поводу работы арбитров в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

«Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, всем это ясно. Что толку от этого? Что поменяется? Если бы эти протесты что-то меняли» – сказал Газизов.

Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова .

. «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.

Глава «Уфы»: «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива»

Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»