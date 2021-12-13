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    Газизов – о работе судей в матче с «Локо»: «Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, что поменяется?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по поводу работы арбитров в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

    «Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, всем это ясно. Что толку от этого? Что поменяется? Если бы эти протесты что-то меняли» – сказал Газизов.

    • Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова.
    • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.

    Глава «Уфы»: «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива»

    Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +858

      xkixerx 47 минут назад

      Поменяется то что Милетичу как минимум на 1 матч дисквал дадут, а то и на 3

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