Газизов – о работе судей в матче с «Локо»: «Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, что поменяется?»

Поменяется то что Милетичу как минимум на 1 матч дисквал дадут, а то и на 3
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по поводу работы арбитров в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).
«Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, всем это ясно. Что толку от этого? Что поменяется? Если бы эти протесты что-то меняли» – сказал Газизов.
- Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова.
- «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
Глава «Уфы»: «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива»
Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»