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    Семак – о досрочном отбытии Дзюбы на Мальдивы: «Разберусь и все вам скажу»

    Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1) задали вопрос про форварда Артема Дзюбу. До встречи появилась информация, что он уже в отпуске на Мальдивах.

    – Прокомментируйте ситуацию с Дзюбой. Когда он улетел, если улетел? Это было с вашего позволения? Что у него за травма?

    – Как я сказал, у него травма, повреждение, по этой причине он не смог принять участие в игре. По остальным моментам я в курсе, но у меня сегодня были другие более важные дела. В ближайшее время разберусь и все вам скажу.

    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • Его команда ушла на перерыв в чемпионате лидером.
    • Турнир возобновится в феврале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13101

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Где ты разберешься, если ты обыкновенный терпила

      1
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      Рейтинг: +48062

      MaxRnD 6 минут назад

      Машка хоть на месте, а то и её в студии могут потерять ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +683

      Rabinovi_ch 13 минут назад

      Дзюба уже видимо не только в зените руководство достал, но и конкретно Семака...
      Футболист то он для России хороший, но как человек....

      0
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      Рейтинг: +13206

      Hektor 84 14 минут назад

      Плевала на тебя шлюба))) и на твое разберусь

      2
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