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  • Семак – о досрочном отбытии Дзюбы на Мальдивы: «Разберусь и все вам скажу»

Семак – о досрочном отбытии Дзюбы на Мальдивы: «Разберусь и все вам скажу»

12 декабря 2021, 17:21
35

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1) задали вопрос про форварда Артема Дзюбу. До встречи появилась информация, что он уже в отпуске на Мальдивах.

– Прокомментируйте ситуацию с Дзюбой. Когда он улетел, если улетел? Это было с вашего позволения? Что у него за травма?

– Как я сказал, у него травма, повреждение, по этой причине он не смог принять участие в игре. По остальным моментам я в курсе, но у меня сегодня были другие более важные дела. В ближайшее время разберусь и все вам скажу.

  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
  • Его команда ушла на перерыв в чемпионате лидером.
  • Турнир возобновится в феврале.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (35)
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Hektor 84
1639319464
Плевала на тебя шлюба))) и на твое разберусь
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Skull_Boy
1639320162
Где ты разберешься, если ты обыкновенный терпила
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alex1951
1639320969
Серж Сем. скажи ,,умелым ручкам,, чтобы извинился перед Карпушей, гордыню сменит на позитив. И быть ему в сборной. А будет стоять в позе, то от мертвого осла уши......
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nik55
1639321000
деревянный уже давно на тебя болт положил
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Vitaga
1639321003
тут или фраза вырвана из контекста что скорее всего. иначе складывается впечатление что Дзюба просто положил на всех и на Семака большой железобетонный болт и абсолютно неконтролируем.
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sochi-2013
1639322429
Дзюба- палочка-выручалочка для бомбардира. Одно упоминание, и сотня "комментариев" обеспечена.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1639323019
Дзюба "вертел" как хочет Семака. Может он уже знает , что тренера на новый сезон сменят?
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Дедуктор
1639323616
Однако. Дзюба выполнил недопустимую операцию. После таких операций, обычно, закрывают. Фактически, Дзюба плюнул на всю команду. При том, что как лидер команды, должен быть проводником совсем другой идеи: "Пока не закончим эту часть сезона на первом месте - никаких отпускных настроений". Помнится, профессор Плейшнер слишком рано расслабился. И кончилось всё это очень плохо. Для Дзюбы совершенный проступок отразится, конечно, не так радикально. Но, в любом случае, отразится плохо. Ибо это проступок гниловатого субъекта.
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BarStep
1639328067
Парадоксально! То что, некий футболист, капитан команды Зенит, поставил в неловкое положение гл. тренера команды Зенит, наплевал на коллег из команды Зенит, положил на руководство команды Зенит, неуважительно отнесся к болельщикам команды Зенит... Больше всего, этот неординарный поступок игрока команды Зенит, возбудило болел самого свинского клуба Москвы.. Причём все с негативным возмущением! Спасибо, неожидал, спасибо за поддержку)))
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raritet
1639332853
Нехороший человек, с гнильцой. Ещё в бытность Манчини , когда его сослали и он показал свое нутро: свою родную команду практически лишил денег- участия в ЛЧ. Как это стерпело руководство непонятно. А уж такая мелочь как наплевать на команду играющую на морозе в Москве уже как обыденное воспринимается. Что интересно, что даже московские болелы возмущены. А почему? Да потому , что есть у людей уровень культуры и понятий.
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