Семак – о досрочном отбытии Дзюбы на Мальдивы: «Разберусь и все вам скажу»

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1) задали вопрос про форварда Артема Дзюбу. До встречи появилась информация, что он уже в отпуске на Мальдивах.

– Прокомментируйте ситуацию с Дзюбой. Когда он улетел, если улетел? Это было с вашего позволения? Что у него за травма?

– Как я сказал, у него травма, повреждение, по этой причине он не смог принять участие в игре. По остальным моментам я в курсе, но у меня сегодня были другие более важные дела. В ближайшее время разберусь и все вам скажу.