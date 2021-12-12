Дзюба пропускает матч с «Динамо» и уже улетел в отпуск на Мальдивы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба досрочно отправился в отпуск. В 18-м туре РПЛ против «Динамо» он не сыграет в связи с травмой.

Футболист уже находится на отдыхе на Мальдивах, откуда появилось фото с игроком.

«Бомбардир» проведет прямую трансляцию игры «Динамо» – «Зенит», который начнется в 14:00 по Москве.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

«Зенит» в случае поражения от «Динамо» уйдет на зимний перерыв на 2-м месте.

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