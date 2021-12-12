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  • Дзюба пропускает матч с «Динамо» и уже улетел в отпуск на Мальдивы

Дзюба пропускает матч с «Динамо» и уже улетел в отпуск на Мальдивы

12 декабря 2021, 13:29
20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба досрочно отправился в отпуск. В 18-м туре РПЛ против «Динамо» он не сыграет в связи с травмой.

Футболист уже находится на отдыхе на Мальдивах, откуда появилось фото с игроком.

  • «Бомбардир» проведет прямую трансляцию игры «Динамо» – «Зенит», который начнется в 14:00 по Москве.
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
  • «Зенит» в случае поражения от «Динамо» уйдет на зимний перерыв на 2-м месте.

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Источник: телеграм-канал ZenitCafe
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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JTherry
1639305577
сразу видно, травмирован рукаку - душевно...)
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Fortuna-Kirov
1639305627
В связи с травмой головного мозга походу!
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Rabinovi_ch
1639306397
Настоящий капитан, с командой до конца!
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порт
1639307962
Опять руки в деле.
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Красногорск_Фан
1639309207
Я помню в "Красной жаре" со Шварцем и Белуши "кормить попугаев" значило мастурбировать. А у Артема надо же, Скаты )))) Пусть отдохнет. Ему еще в следующем году жечь.
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papa09
1639310271
Вот и весь Дзюба
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партизан84
1639310425
скаты брезгуют похоже после кормления "удава" )))
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алдан2014
1639312794
Ни когда не понимал такого отношения к своей команде,к партнёрам. Команда рубится с Динамо за первое место,а этот футболист на отдыхе уже. Ну и какое отношение этот человек к себе заслуживает? Неплохой форвард,но человек.. фу
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plehanov6
1639313663
Ублюдок, он, и есть ублюдок! Команда будет биться за лидерство, а этот онанист, будет дрочить на комментаторшу! Этот ушлепок, всегда ставил во главу интересов себя любимого, а не команду!
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zigbert
1639317549
Отпуск для него превыше всего. Зенит и без него справился.
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