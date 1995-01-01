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    Дзюба пропускает матч с «Динамо» и уже улетел в отпуск на Мальдивы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба досрочно отправился в отпуск. В 18-м туре РПЛ против «Динамо» он не сыграет в связи с травмой.

    Футболист уже находится на отдыхе на Мальдивах, откуда появилось фото с игроком.

    • «Бомбардир» проведет прямую трансляцию игры «Динамо» – «Зенит», который начнется в 14:00 по Москве.
    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • «Зенит» в случае поражения от «Динамо» уйдет на зимний перерыв на 2-м месте.

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    Источник: телеграм-канал ZenitCafe

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11829

      NewLife 2 минуты назад

      Ну твой скатик к этому ручному кормлению привык.

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      Рейтинг: +857

      партизан84 4 минуты назад

      скаты брезгуют похоже после кормления "удава" )))

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      Рейтинг: +67

      papa09 6 минут назад

      Вот и весь Дзюба

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      Рейтинг: +5817

      Из Твери Леха 9 минут назад

      Это последний его сезон в Зените.

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      Рейтинг: +22382

      bset 12 минут назад

      Сразу видно, что от капитана и лидера одно название. Настоящий лидер сидел бы сейчас на випке стадиона и поддерживал своих, а вылет на Мальдивы отложил бы на пару дней.

      0
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      Рейтинг: +3135

      Красногорск_Фан 24 минуты назад

      Я помню в "Красной жаре" со Шварцем и Белуши "кормить попугаев" значило мастурбировать. А у Артема надо же, Скаты )))) Пусть отдохнет. Ему еще в следующем году жечь.

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      Рейтинг: +10022

      playsh 45 минут назад

      Символичное надпись на фото - "Ручное кормление скатов.",только заметил.
      Артёмка,береги руку,кабы не откусили...

      1
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      Рейтинг: +5816

      порт 45 минут назад

      Опять руки в деле.

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      Рейтинг: +561

      Soccerdealer63 47 минут назад

      А дети-то откуда?))

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      Рейтинг: +10022

      playsh 51 минуту назад

      Старенький стал,надо ножки свои футбольные подлечить,да и про кисти рук тоже забывать нельзя,они ведь и после футбольной карьеры ещё пригодятся.
      Правая особенно.

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