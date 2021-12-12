Судья Федотов: «Зенит» в матче с «Динамо» должен был остаться в меньшинстве»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что у «Зенита» в матче 18-го тура против «Динамо» (1:1) ошибочно не удалили Дугласа Сантоса. В поле встречу обслуживал москвич Сергей Карасев.

«На 37-й минуте надо было показывать жeлтую карточку Дугласу Сантосу за неспортивное поведение. Он лeжа бил по ноге соперника, причeм умышленно. Карасeв дал принцип преимущества, но должен был наказать его во время паузы.

Что касается 47-й минуты, то Карасeв правильно показал жeлтую Дугласу Сантосу. Но не факт, что он показал бы еe, если бы у Сантоса уже была первая карточка. Хотя формально «Зенит» должен был остаться в меньшинстве», – сказал Федотов.