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    Судья Федотов: «Зенит» в матче с «Динамо» должен был остаться в меньшинстве»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что у «Зенита» в матче 18-го тура против «Динамо» (1:1) ошибочно не удалили Дугласа Сантоса. В поле встречу обслуживал москвич Сергей Карасев.

    «На 37-й минуте надо было показывать жeлтую карточку Дугласу Сантосу за неспортивное поведение. Он лeжа бил по ноге соперника, причeм умышленно. Карасeв дал принцип преимущества, но должен был наказать его во время паузы.

    Что касается 47-й минуты, то Карасeв правильно показал жeлтую Дугласу Сантосу. Но не факт, что он показал бы еe, если бы у Сантоса уже была первая карточка. Хотя формально «Зенит» должен был остаться в меньшинстве», – сказал Федотов.

    • В итоге бразилец отыграл весь матч.
    • Карасев в 1-м тайме назначил в пользу «Зенита» пенальти.
    • «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии28
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      Рейтинг: +821

      qawzsexdr 5 минут назад

      А что же он не обратил внимания, что Карасёв давал бороться, и не свистел постоянно.
      Хотя по меркам нашей РПЛ, нарушений и поводов для ЖК было предостаточно с обеих сторон.

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      Рейтинг: +48062

      MaxRnD 33 минуты назад

      Ну и в матче с Ростовом должен был и толку ?

      0
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      Рейтинг: +592

      vla4839 35 минут назад

      Мало того что антизенитовец, так еще и неадекват. Кто-то его всё время тянет в комментаторы-эксперты.

      0
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      Рейтинг: +11849

      NewLife 36 минут назад

      Опора немытых Вилков стал одиозным, так как его подсуживание синиту стало просто неприличным, и был выброшен. как использованный г.андон. Теперь вахту принял Карась.

      2
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      Рейтинг: +15

      Дубина 38 минут назад

      С Питерской бандой дюковской не поспоришь

      0
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      Рейтинг: +15

      Дубина 40 минут назад

      Это Газпром у них свои правила)

      1
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      Рейтинг: +118

      (Меня за банили) 45 минут назад

      Т.е. по факту у Зенита должны были 2-ух игроков удалять.

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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ 48 минут назад

      Поэтому он и БЫВШИЙ судья. Выперли за профнепригодность. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1841

      Ловкий Бубен 51 минуту назад

      Ну жёлтая да и то с большой натяжкой, ну и всё пожалуй, бред сивой кобылы

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      Рейтинг: +13171

      житель СПб 53 минуты назад

      Как же это существо, видимо, мало в футболе понимающее, достало! Как он вообще судил, кто его в судьи выпускал? Тоже - за деньги, как у нас нередко принято? Кстати, по оценке этих 2 эпизодов он корректен в целом (есть возражения, но ну их...). Но не Зенит, а Динамо должно было в меньшинстве играть! И то, что он об этом молчит - его полностью дискредитирует.

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