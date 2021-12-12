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  • Судья Федотов: «Зенит» в матче с «Динамо» должен был остаться в меньшинстве»

Судья Федотов: «Зенит» в матче с «Динамо» должен был остаться в меньшинстве»

12 декабря 2021, 16:15
46

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что у «Зенита» в матче 18-го тура против «Динамо» (1:1) ошибочно не удалили Дугласа Сантоса. В поле встречу обслуживал москвич Сергей Карасев.

«На 37-й минуте надо было показывать жeлтую карточку Дугласу Сантосу за неспортивное поведение. Он лeжа бил по ноге соперника, причeм умышленно. Карасeв дал принцип преимущества, но должен был наказать его во время паузы.

Что касается 47-й минуты, то Карасeв правильно показал жeлтую Дугласу Сантосу. Но не факт, что он показал бы еe, если бы у Сантоса уже была первая карточка. Хотя формально «Зенит» должен был остаться в меньшинстве», – сказал Федотов.

  • В итоге бразилец отыграл весь матч.
  • Карасев в 1-м тайме назначил в пользу «Зенита» пенальти.
  • «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Федотов Игорь
Комментарии (46)
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Вайвайнах
1639315679
Федотов ты о чем?
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Вомбат
1639315731
Что за бред? Если бы Сантос получил ЖК (заслуженную) в первом тайме, то он точно больше не фолил бы. Кстати, на Мостовом, Клаудиньо и Кузяеве были грубейшие накладки, за которые надо было показать ЖК, но Карасев не показал. И за нырок Захаряна не показал. Так что лучше молчи, Федотов.
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DOCTOR PENALTY
1639316364
Это была очередная демонстрация безумного административного ресурса, вот за это сообщество футбольных болельщиков и ненавидит Зенит.
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Валерий2705
1639316671
Федотов продолжает высасывать из пальца и сосать ху.одновременно) всё пытается хайпануть за счёт матчей с популярной вывеской. В матчах "послабее" таких спорных полумоментов можно найти массу, но кому они интересны? Назови свою группу и канал: "шляпа с игорьком федотовым", так более правдоподобно.
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mamba9090909
1639316706
А когда игрок Динамо сыграл рукой, почти на линии штрафной, Федотов это не заметил, в месте с Карасёвым?
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житель СПб
1639317090
Как же это существо, видимо, мало в футболе понимающее, достало! Как он вообще судил, кто его в судьи выпускал? Тоже - за деньги, как у нас нередко принято? Кстати, по оценке этих 2 эпизодов он корректен в целом (есть возражения, но ну их...). Но не Зенит, а Динамо должно было в меньшинстве играть! И то, что он об этом молчит - его полностью дискредитирует.
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Ловкий Бубен
1639317215
Ну жёлтая да и то с большой натяжкой, ну и всё пожалуй, бред сивой кобылы
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NewLife
1639318106
Опора немытых Вилков стал одиозным, так как его подсуживание синиту стало просто неприличным, и был выброшен. как использованный г.андон. Теперь вахту принял Карась.
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vla4839
1639318163
Мало того что антизенитовец, так еще и неадекват. Кто-то его всё время тянет в комментаторы-эксперты.
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Ловкий Бубен
1639325875
Динамо должно было оставаться в меньшинстве, они костоломили
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