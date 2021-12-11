АПЛ. «Манчестер Сити», играя тайм в большинстве, победил «Вулверхэмптон» благодаря голу с пенальти

В 16-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг, реализовавший пенальти на 66-й минуте.

Весь второй тайм гости провели вдесятером после удаления Рауля Хименеса.

«Сити» благодаря победе укрепил свое лидерство в АПЛ, а «Вулверхэмптон» остался на восьмом месте.

Англия. АПЛ. 16-й тур

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Стерлинг, 66 (с пенальти).

Удаление: нет – Хименес, 45+2.

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