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Манчестер Сити - Вулверхэмптон

11.12.2021, Суббота, 15:30 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Англия. Премьер-лига, 16 тур Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
2 марта, вторник 23:00 Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон
2 тур
21 сентября, понедельник 22:15 Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
27 декабря, пятница 22:45 Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити
8 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
14 января, понедельник 23:00 Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон
3 тур
25 августа, суббота 14:30 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
24 октября, вторник 22:00 Манчестер Сити 0:0
(4:1)п		 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити
10 тур
29 октября, суббота 18:00 Манчестер Сити 3:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 22:45 Вулверхэмптон 2:5 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 18:00 Манчестер Сити 4:3 Вулверхэмптон
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 22:45 Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити
3 тур
22 августа, суббота 18:00 Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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