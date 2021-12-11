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Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 11 декабря 2021
Манчестер Сити
11.12.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
66'
Р. Стерлинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
87'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Л. Дендокер
82'
Замена
Тринкау
️️️️
Р. Невеш
Желтая карточка
Ж. Канселу
81'
78'
Желтая карточка
Л. Дендокер
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Д. Грилиш
74'
67'
Замена
Х. Хванг
️️️️
А. Траоре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Стерлинг
66'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
И. Гюндоган
56'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Невеш
45'
+2
Вторая желтая
Р. Хименес
45'
+1
Желтая карточка
Р. Хименес
Желтая карточка
Родри
43'
Желтая карточка
Р. Диаш
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
3-3-2-1-1
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
21
Айт Нури
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
10
Грилиш
8
Невеш
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Невеш
18
Дендокер
11
Поденсе
11
Поденсе
18
Дендокер
24
Траоре
7
Хванг
7
Хванг
24
Траоре
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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