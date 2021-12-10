Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин во втором тайме матча Лиги Европы против «Легии» (1:0) получил травму и был заменен. После этого он участвовал в управлении командой наряду с главным тренером Руем Виторией.

«Спартак» сравнил руководство Зобнина с действиями Криштиану Роналду в успешном для сборной Португалии финале Евро-2016.

Зобнин в Варшаве отыграл 76 минут, а Роналду в финале Евро-2016 был заменен в 1-м тайме.

«Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Последний раз команда была там в 2011 году.