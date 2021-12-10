Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016

Корявые понты! Ну а как же от зависти распирает бомжерылых и коня клинера))))
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин во втором тайме матча Лиги Европы против «Легии» (1:0) получил травму и был заменен. После этого он участвовал в управлении командой наряду с главным тренером Руем Виторией.
«Спартак» сравнил руководство Зобнина с действиями Криштиану Роналду в успешном для сборной Португалии финале Евро-2016.
- Зобнин в Варшаве отыграл 76 минут, а Роналду в финале Евро-2016 был заменен в 1-м тайме.
- «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
- Последний раз команда была там в 2011 году.
Ой, извините, две одинаковых фотки кинули!Зоба pic.twitter.com/oBH8qEyBfk— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 10, 2021