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    Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин во втором тайме матча Лиги Европы против «Легии» (1:0) получил травму и был заменен. После этого он участвовал в управлении командой наряду с главным тренером Руем Виторией.

    «Спартак» сравнил руководство Зобнина с действиями Криштиану Роналду в успешном для сборной Португалии финале Евро-2016.

    • Зобнин в Варшаве отыграл 76 минут, а Роналду в финале Евро-2016 был заменен в 1-м тайме.
    • «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
    • Последний раз команда была там в 2011 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии14
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      Рейтинг: +13173

      Hektor 84 1 минуту назад

      Корявые понты! Ну а как же от зависти распирает бомжерылых и коня клинера))))

      0
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      Рейтинг: +320

      the teacher 15 минут назад

      В это время Руй стоит и думает, испанский стыд, что я тут делаю? )))

      1
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      Рейтинг: +26407

      пьяныйхоровод 30 минут назад

      Топорков встал за дверь , а я за столом сижу ...
      Руководишь, значит ? (с)

      0
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      Рейтинг: +1875

      ПалкоВводецъ 42 минуты назад

      У кого то Роналду и топ клуб. А у кого то никому неизвестное чудо и аутсайдер срамтак. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      СуперПАВ9 56 минут назад

      Роналду фуфел

      0
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      Рейтинг: +13175

      ilichkadr > СуперПАВ9 52 минуты назад

      По сравнеию с Зобниным?

      1
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      Рейтинг: +592

      jek718875 57 минут назад

      Растёт будущий тренер, новый Ю.КЛОПП

      1
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      Рейтинг: +293

      orlovcar 1 час назад

      предпоследнюю команду Польши обыграли чудом))) чудо чудное))

      2
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      Рейтинг: +188

      3meeeD 1 час назад

      Может хватит??как лч взяли.
      Выиграли, молодцы.Саша воздушного взял,хорош.
      Но уже в горле это.

      1
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      ...
      Рейтинг: +114

      Phaust > 3meeeD 30 минут назад

      Ну а как? Разве у нас много побед за последние 4 года еврокампаний? Люди уже радуются банальному выходу из группы с первого места, так как наши футболеры регулярно обс... в общем вылетают от ференцварошей разного разлива

      1
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      Рейтинг: +68287

      insider_retro 1 час назад

      Руками водить - это не булками двигать...
      Каждому своё, ибо чужой хлеб горький и кислый :)

      2
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      Рейтинг: +188

      3meeeD > insider_retro 1 час назад

      Особенно мусолить ,победу на аутсайдером лиги ниже РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +12166

      Cleaner 1 час назад

      Такие сравнения показывают уровень руководства Спартака. Мне третий раз за день СТЫДНО за Спартак...(((

      2
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      Рейтинг: +17

      ВоньсБолот > Cleaner 1 час назад

      Тебе давно пора грязевые ванны принимать, к земле привыкать, а ты всё стыдишься.

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