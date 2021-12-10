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  • Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016

Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016

10 декабря 2021, 19:08
29

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин во втором тайме матча Лиги Европы против «Легии» (1:0) получил травму и был заменен. После этого он участвовал в управлении командой наряду с главным тренером Руем Виторией.

«Спартак» сравнил руководство Зобнина с действиями Криштиану Роналду в успешном для сборной Португалии финале Евро-2016.

  • Зобнин в Варшаве отыграл 76 минут, а Роналду в финале Евро-2016 был заменен в 1-м тайме.
  • «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Последний раз команда была там в 2011 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Легия Спартак Манчестер Юнайтед Португалия Роналду Криштиану Зобнин Роман
Комментарии (29)
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insider_retro
1639154329
Руками водить - это не булками двигать... Каждому своё, ибо чужой хлеб горький и кислый :)
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3meeeD
1639155073
Может хватит??как лч взяли. Выиграли, молодцы.Саша воздушного взял,хорош. Но уже в горле это.
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orlovcar
1639155433
предпоследнюю команду Польши обыграли чудом))) чудо чудное))
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the teacher
1639158447
В это время Руй стоит и думает, испанский стыд, что я тут делаю? )))
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Hektor 84
1639159273
Корявые понты! Ну а как же от зависти распирает бомжерылых и коня клинера))))
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ArReal
1639164114
А на ЧМ стоял и язык в жопу засунул, даже Черчесов про него сказал, что он не понимал, где находится))) Ну зато все идиоты законченные дружно поверили , что он пришел и сам себе зарплату умолял понизить))
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Plyash
1639166476
Ушёл с поля,но не вышел из игры,остался в ней.Это ли не достойно уважения?По себе знаю,что после таких определяющих игр,где отдаёшь всего себя,многие ребята потом после игры,и во сне продолжают играть,прокручивать отдельные свои моменты и ошибки,это очень тяжело,бывает и на грани срыва.Всем ребятам удачно отдохнуть и вновь на поле.Удачи.
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KOLBIS
1639167056
Сравнение конечно...
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DOCTOR PENALTY
1639173770
Порыв Зобнина хороший, но сравнение неудачное. Пресс-служба Спартака работает примитивно.
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renepjd
1639191399
Болелы Зенита поздравляют Спартак с выходом. Красавцы. Из такой группы
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