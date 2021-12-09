Федун: «Рад, что карьера Тедеско идет по восходящей. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на назначение экс-тренера клуба Доменико Тедеско в «Лейпциг».
«Можно только поздравить и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в «Спартак», – сказал Федун.
- Тедеско покинул «Спартак» летом.
- Под его руководством столичный клуб взял серебро в РПЛ в сезоне-2020/21.
- Контракт Тедеско с «Лейпцигом» рассчитан до 2023 года.
«Удачи, Доменико!» «Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «Лейпциг»
Источник: «Матч ТВ»