Федун: «Рад, что карьера Тедеско идет по восходящей. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на назначение экс-тренера клуба Доменико Тедеско в «Лейпциг».

«Можно только поздравить и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в «Спартак», – сказал Федун.

Тедеско покинул «Спартак» летом.

Под его руководством столичный клуб взял серебро в РПЛ в сезоне-2020/21.

Контракт Тедеско с «Лейпцигом» рассчитан до 2023 года.

«Удачи, Доменико!» «Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «Лейпциг»