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  • Федун: «Рад, что карьера Тедеско идет по восходящей. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

Федун: «Рад, что карьера Тедеско идет по восходящей. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

9 декабря 2021, 14:19
17

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на назначение экс-тренера клуба Доменико Тедеско в «Лейпциг».

«Можно только поздравить и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в «Спартак», – сказал Федун.

  • Тедеско покинул «Спартак» летом.
  • Под его руководством столичный клуб взял серебро в РПЛ в сезоне-2020/21.
  • Контракт Тедеско с «Лейпцигом» рассчитан до 2023 года.

«Удачи, Доменико!» «Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «Лейпциг»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак РБ Лейпциг Тедеско Доменико Федун Леонид
Комментарии (17)
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NewLife
1639049286
Когда ты расстанешься с Заремой)
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Azenkur
1639051162
Вернётся, к годам 65, на заработки)
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vladimir-7
1639051258
Федун, ну ты и лицемер, говоришь одно, а на деле поступаешь совсем по-другому, по-свински, что с Тедеско, что с Витории, продолжать? ...
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ivany4
1639051582
Жаль что не нашел аргументов оставить его. Будем надеяться, что твои пожелания сбудутся в 23 году.
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fhnv
1639057324
Федун какой же ты д о л ба ё б
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Вомбат
1639061749
Если ты рад, что его карьера идет по восходящей, почему надеешься, что он вернется туда, откуда начал восхождение? Как можно надеяться на то, что тебя же и огорчит?
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oyabun
1639064160
Радоваться тому что тренер кинул твой клуб ради другого? Федун, ты вообще нормальный? И нифига он не вернется. Не для того уходил.
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Чехов на Садовой
1639064510
Придурек в собственном соку. Слово Придурек не ошибка, а потому, что он при дуре.
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житель СПб
1639075842
Первая и вторая фразы противоречат друг другу.
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апоголлл
1639079035
дай бог что бы тедеско тебя туда забрал иуда.
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