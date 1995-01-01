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    Федун: «Рад, что карьера Тедеско идет по восходящей. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на назначение экс-тренера клуба Доменико Тедеско в «Лейпциг».

    «Можно только поздравить и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в «Спартак», – сказал Федун.

    • Тедеско покинул «Спартак» летом.
    • Под его руководством столичный клуб взял серебро в РПЛ в сезоне-2020/21.
    • Контракт Тедеско с «Лейпцигом» рассчитан до 2023 года.

    «Удачи, Доменико!» «Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «Лейпциг»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8720

      Alekxei Z. 41 минуту назад

      Выглядит это как-то лицемерно.
      Если двух людей объединяла одна цель , то всегда компромисс можно было бы найти.
      За 16 лет , все прекрасно понимают КТО есть причина всех мучений Спартака.

      0
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      Рейтинг: +9743

      ivany4 49 минут назад

      Жаль что не нашел аргументов оставить его.
      Будем надеяться, что твои пожелания сбудутся в 23 году.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23263

      vladimir-7 54 минуты назад

      Федун, ну ты и лицемер, говоришь одно, а на деле поступаешь совсем по-другому, по-свински, что с Тедеско, что с Витории, продолжать? ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +30262

      VVM1964 > vladimir-7 13 минут назад

      Ну а чем по свински с Тедеско или с Викторией ??? Ну я понимаю еще Карреру бы вспомнил !

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      Рейтинг: +27304

      silver29 56 минут назад

      Во он не адекват ((( 16 (шестнадцать) !!!!! Карл тренеров сменилось при федуне и всем он пожелал карьерного роста выжив их из команды с пожеланием вернуться, они в ответ послали его на китайскую гору.

      0
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      Рейтинг: +115

      Azenkur 56 минут назад

      Вернётся, к годам 65, на заработки)

      1
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      Рейтинг: +12104

      Cleaner 1 час назад

      То есть Федун в этом своем комментарии ясно сказал, что Лейпциг КРУЧЕ, чем Спартак!!! Адекватно обозначил силу своей команды на данный момент времени.

      0
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      Рейтинг: +2793

      Klaido > Cleaner 1 час назад

      дегенерат... он отметил ,что карьера продолжилась в чемпионате из ТОП-5...
      снова высер набор глупых слов...даун....

      2
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      Рейтинг: +11795

      NewLife 1 час назад

      Когда ты расстанешься с Заремой)

      1
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      Рейтинг: +23263

      vladimir-7 > NewLife 1 час назад

      Ты хочешь сказать, что только тогда Тедеско вернется в свинарник?

      0
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      Рейтинг: +2793

      Klaido > vladimir-7 1 час назад

      клоун, ваше ослиное племя еще не подали на банкротство с вашей унитаз-ареной?

      1
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      Рейтинг: +30262

      VVM1964 > NewLife 11 минут назад

      А с чего это он должен с ней расставаться ???

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