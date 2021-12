Тедеско – новый главный тренер «Лейпцига»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг».

Контракт с 36-летним немцем рассчитан до июня 2023 года. Он сменил Джесса Марша, который покинул команду в воскресенье.

Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco!The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023.#WeAreLeipzig pic.twitter.com/0GWYAWoiPa