⚡️ Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голу Оздоева на 94-й минуте вырвал ничью в матче с «Челси» – 3:3

«Зенит» вел в счете против «Челси», но свел матч к ничьей. На 90+4 минуте спасительный гол забил Магомед Оздоев.

Во всех трех мячах англичан поучаствовал форвард Тимо Вернер.

Россияне финишировали в группе Лиги чемпионов третьими и сыграют в плей-офф Лиги Европы. Лондонцы заняли второе место.

Вернер – первый с октября 2020 года игрок «Челси» с голом и ассистом в матче Лиги чемпионов. Тогда забил и ассистировал тоже немец – в матче против «Краснодара».

Ромелу Лукаку забил во всех своих четырех матчах Лиги чемпионов против российских клубов (их было четыре).

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 3:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Вернер, 2; 1:1 – Клаудиньо, 38; 2:1 – Азмун, 41; 2:2 – Лукаку, 62; 2:3 – Вернер, 85; 3:3 – Оздоев, 90+4.

Зенит: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун (Дзюба, 79), Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Клаудиньо, Кузяев (Оздоев, 79), Караваев, Ракицкий (Круговой, 66).

Челси: Кепа, Кристенсен, Лукаку (Хаверц, 75), Вернер, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

Предупреждения: Ловрен, 60 – Хадсон-Одои, 37.

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