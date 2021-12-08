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    ⚡️ Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голу Оздоева на 94-й минуте вырвал ничью в матче с «Челси» – 3:3

    «Зенит» вел в счете против «Челси», но свел матч к ничьей. На 90+4 минуте спасительный гол забил Магомед Оздоев.

    Во всех трех мячах англичан поучаствовал форвард Тимо Вернер.

    Россияне финишировали в группе Лиги чемпионов третьими и сыграют в плей-офф Лиги Европы. Лондонцы заняли второе место.

    Вернер – первый с октября 2020 года игрок «Челси» с голом и ассистом в матче Лиги чемпионов. Тогда забил и ассистировал тоже немец – в матче против «Краснодара».

    Ромелу Лукаку забил во всех своих четырех матчах Лиги чемпионов против российских клубов (их было четыре).

    Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

    Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 3:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Вернер, 2; 1:1 – Клаудиньо, 38; 2:1 – Азмун, 41; 2:2 – Лукаку, 62; 2:3 – Вернер, 85; 3:3 – Оздоев, 90+4.

    Зенит: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун (Дзюба, 79), Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Клаудиньо, Кузяев (Оздоев, 79), Караваев, Ракицкий (Круговой, 66).

    Челси: Кепа, Кристенсен, Лукаку (Хаверц, 75), Вернер, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

    Предупреждения: Ловрен, 60 – Хадсон-Одои, 37.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2021 22:39
    Комментарии201
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    • ...
      Рейтинг: +14888

      paracetamol 9 минут назад

      Красиво Оздоев голяшник влупил, Клаудиньо молодец, но его только минут на 60 хватает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4972

      Виталий Орехов 48 минут назад

      Обращаюсь к игрокам Зенита: А почему нельзя было ТАК играть весь групповой турнир?

      2
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      ...
      Рейтинг: +8537

      САДЫЧОК > Виталий Орехов 46 минут назад

      Отвечаю.Потому , что кто то подсказал или навязал Семаку играть в 4 , а не 5 защитников !....А , вот дальше Безумные замены сломали игру !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12968

      житель СПб 1 час назад

      Почитав комментарии людей, ненавидящих российский футбол, опять сошлюсь на "Шекспира": и там были Монтекки и Капуллетти, которые воевали между собой просто для того, чтобы было чем заняться. Вот и у нас - какие-то болельщики Динамо расстроены успехом Зенита! Да Вы что?! Идите лучше поработайте, сделайте то-то полезное! Тогда и не будет смысла в охаивании своих же российских клубов.

      3
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      Рейтинг: +8537

      САДЫЧОК > житель СПб 1 час назад

      В данном матче не успех- а боль и печаль ! Отличная игра футболистов( не всех ) и бездарный тренер !

      2
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      ...
      Рейтинг: +3024

      Красногорск_Фан > житель СПб 55 минут назад

      А где вы успех нашли? В 1/8 ЛЧ не прошли, ни одного сильного соперника не обыграли. Или ничья дома с немотивированным соперником это успех. Вряд ли. Единственный успех - евроочко. За это спасибо от лица болельщиков других клубов.

      1
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      Рейтинг: +1963

      petrucho-spb > Красногорск_Фан 21 минуту назад

      С не мотивированным ты погорячился.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3024

      Красногорск_Фан > petrucho-spb 19 минут назад

      Может быть. Я бы тоже победе обрадовался. Но англичане играют раз в 3 дня. - ЛЧ, АПЛ, Кубок, Кубок лиги, сборные. Им тоже сложно проводить без весомых причин огненные матчи.

      0
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      Рейтинг: +18998

      JTherry > Красногорск_Фан 17 минут назад

      если бы только немотивированному Челси, в команде из-за ковида отсутствовали Канте, Жоржиньо... но в копилку рейтинга очки принесли и ладно... болельщики Челси в гневе:
      "Чеченец забил на последних минутах русскому еврею Абрамовичу..."
      "Чемпион ЛЧ играет вничью с русскими фермерами..."
      "Мы сыграли вничью с какой-то командой русского паба..."))

      0
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      Рейтинг: +3024

      Красногорск_Фан > JTherry 7 минут назад

      Московские кочки и ухабы не вспоминают в финале 2008 добрым словом? Но вообще до 2005 года они сами были фермерами. это сейчас к хорошему привыкли.

      0
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      Рейтинг: +14888

      paracetamol > САДЫЧОК 6 минут назад

      Бездарный! А кто у нас дарный? С тренерами вообще капец. Посмотрим сегодня на Руя и немчика из Локо, какие они дарные.

      0
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      Рейтинг: +5774

      Из Твери Леха 1 час назад

      Нужно стирать память футболистам Зенита перед матчами ЛЧ и говорить, что это последний, ничего не решающий матч в группе, тогда будут играть нормально, без нервов и трусости. Сегодняшний матч конечно можно воспринимать как некую фору от Челси, может даже Абрамович сказал "полегче с ними, ребята", может быть... Но все равно это выглядело достойно и атаки, что самое главное, были. В принципе могут, но увы, лишь тогда, когда уже ничего не решается...

      1
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      Рейтинг: +240

      Отжогин 2 часа назад

      А вообще - довели футбол в России. Пропустили три банки дома от филонившего соперника, отскочили благодаря тому, что у Оздоева второй раз за жисть залетело, и делаем вывод, мы-де круто сыграли, блин...

      3
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      ...
      Рейтинг: +26366

      пьяныйхоровод > Отжогин 2 часа назад

      Мне хоть кто-нибудь приведёт неопровержимые доказательства того , что Челси "игралвполноги" , "филонил" и.т.д. ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +14888

      paracetamol > Отжогин 4 минуты назад

      Футбол у нас выправляется, выходит из кризиса. Даже Спердяк выигрывать начал. Этого трудно не заметить. Разве что тупым молокососам, всё всегда охаивающим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3283

      Axe111 3 часа назад

      МОЛНИЯ...ЖИРНЫМ ШРИФТОМ....АААААААААА УРАААААА....стыдоба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2563

      nemolod 3 часа назад

      Наконец-то хоть в декабре дома показали,что и с лучшими европейскими клубами можно играть на равных (было бы желание)!

      1
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      ...
      Рейтинг: +240

      Отжогин > nemolod 2 часа назад

      Это надо посмотреть У КОГО желание. Не будь у "Челси" желания обскакать "Зенит" на одной ножке (что им почти удалось), вряд ли просились бы такие выводы...

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      Рейтинг: +1963

      petrucho-spb > nemolod 19 минут назад

      И на хорошеем поле

      0
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      ...
      Рейтинг: +14888

      paracetamol > Отжогин 3 минуты назад

      От ничьей Челси много потерял, между прочим.

      0
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      Рейтинг: +733

      стоп кран 3 часа назад

      Зенит не забудьте памятные футболки выпустить .С надписью : Мальме-Зенит 1:1 Урррряяяяа Наконец то мы в плей офф Лиги Европы... )))
      Ну а чо. Перед этим два сезона и этого не было...Можно салют запустить.. Дзюбе орден дать, и звание заслуженного артиста. )))

      4
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      Рейтинг: +14888

      paracetamol > стоп кран 2 минуты назад

      Стоп кран - это вагонная амуниция? Вот и посмотрим сегодня на проводниц!

      0
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      Рейтинг: +27

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 4 часа назад

      Позор баклажанам))) У никакого второго состава даже не могут победить)) У то играть вам с Мальме да с Вардаром!!!!

      1
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      Рейтинг: +733

      стоп кран 4 часа назад

      Как всегда понты зенитовские...Радости полные штаны.)))
      -----А результат то---в 6 матчах 5 очков.
      -----С Мальме был ничья из за симуляции Дзюбы. А так было бы 4 очка.
      ----- Вылетели в Лигу Европы
      Всеееееееееё...

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      Рейтинг: +26366

      пьяныйхоровод > стоп кран 2 часа назад

      Тебе, кроме как сюда , покакать некуда сходить ?

      6
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