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  • ⚡️ Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голу Оздоева на 94-й минуте вырвал ничью в матче с «Челси» – 3:3

⚡️ Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голу Оздоева на 94-й минуте вырвал ничью в матче с «Челси» – 3:3

8 декабря 2021, 22:39
198

«Зенит» вел в счете против «Челси», но свел матч к ничьей. На 90+4 минуте спасительный гол забил Магомед Оздоев.

Во всех трех мячах англичан поучаствовал форвард Тимо Вернер.

Россияне финишировали в группе Лиги чемпионов третьими и сыграют в плей-офф Лиги Европы. Лондонцы заняли второе место.

Вернер – первый с октября 2020 года игрок «Челси» с голом и ассистом в матче Лиги чемпионов. Тогда забил и ассистировал тоже немец – в матче против «Краснодара».

Ромелу Лукаку забил во всех своих четырех матчах Лиги чемпионов против российских клубов (их было четыре).

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 3:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Вернер, 2; 1:1 – Клаудиньо, 38; 2:1 – Азмун, 41; 2:2 – Лукаку, 62; 2:3 – Вернер, 85; 3:3 – Оздоев, 90+4.

Зенит: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун (Дзюба, 79), Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Клаудиньо, Кузяев (Оздоев, 79), Караваев, Ракицкий (Круговой, 66).

Челси: Кепа, Кристенсен, Лукаку (Хаверц, 75), Вернер, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

Предупреждения: Ловрен, 60 – Хадсон-Одои, 37.

Результаты Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Челси Ерохин Александр
Комментарии (198)
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Мага 13
1638992522
неплохая перестрелка получилась) всех адекватных фанатов Зенита от души поздравляю с этой ничьей, игра смотрелась)
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VVM1964
1638992882
А матч то , вопреки моим ожиданиям , получился веселенький , всех адекватных , кто сегодня болел за Зенит , с боевой ничьей !!!
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portero
1638993358
Беленова надо было брать, а не Крицюка.... Да и Семаку молодых защитников наигрывать , а не Ловрена ставить постоянно....
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sерж
1638993423
как по мне клаудиньо лучший в матче, в опорной зоне отрабатывал и в атаке точные передачи. Ну и гол
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petrucho-spb
1638993578
Хороший футбол показал Зенит. И Челси есть Челси.Про "если бы" писать не хочется. Пусть анализом занимаются тренера. А вообщем скажу: Зенит смотрелся лучше. Два гола Зенитовских очень красивые, особенно последний.
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jet andy
1638993644
Надо Дзюбу сплавить, продлить Азмуна. И вратари тоже вызывают вопросы.
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portero
1638993823
Зенит опустил Челси на второе место....
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Валерий1965
1638993878
Спасибо парням! Это была славная охота!)
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BarStep
1638993881
Мне понравилось.. Спасибо за футбол, команда! Если бы ещё не дурные замены от Семака, было бы вообще здОрово..
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petrucho-spb
1638997114
Кто топит против Зенита сразу понятно, позитива "0". Показали игру и сравнительно не плохой результат, и не будем сейчас про последнюю минуту писать, все равно найдутся аргументы, чтобы грязь со своих штанов вылить : "состав не тот". А если бы проиграли : "даже с таким составом проиграли ". Это всё читается. Будьте конструктивнее. Лично я получил удовольствие от просмотренного.
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