Витория – о матче с «Легией»: «Все или ничего»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Легии». Победа гарантирует москвичам выход в плей-офф.

«Про такие матчи мы говорим: «всe или ничего». Так же было и с «Наполи». Нам необходимы максимальная концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить абсолютное всe», – сказал португалец.