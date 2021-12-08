Витория – о матче с «Легией»: «Все или ничего»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Легии». Победа гарантирует москвичам выход в плей-офф.
«Про такие матчи мы говорим: «всe или ничего». Так же было и с «Наполи». Нам необходимы максимальная концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить абсолютное всe», – сказал португалец.
- Матч состоится завтра, 9 декабря, в Варшаве.
- В 1-м круге «Спартак» минимально проиграл «Легии».
- «Легия» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в чемпионате Польши в зоне вылета.
Источник: «Чемпионат»