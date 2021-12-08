Конте – о вспышке коронавируса в «Тоттенхэме»: «Это серьезно и страшно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал вспышку коронавируса в команде. Речь идет о переносе ближайших матчей лондонцев.
«В клубе ежедневно появляются новые зараженные. Это серьезная проблема. Сегодня получили еще несколько положительных тестов. Кто следующий? Это все плохо для болельщиков и клуба.
Все напуганы, у нас семьи. У нас было 11 человек на матч Лиги конференций против «Ренна», но выпал еще один футболист – у него положительный тест. Это страшно», – сказал Конте.
- Завтра, 9 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Ренном» в Лиге конференций.
- «Тоттенхэм» еще не решил вопрос с выходом в плей-офф.
- Накануне стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали 6 футболистов и 2 члена тренерского штаба «Тоттенхэма».
Источник: The Athletic