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    Конте – о вспышке коронавируса в «Тоттенхэме»: «Это серьезно и страшно»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал вспышку коронавируса в команде. Речь идет о переносе ближайших матчей лондонцев.

    «В клубе ежедневно появляются новые зараженные. Это серьезная проблема. Сегодня получили еще несколько положительных тестов. Кто следующий? Это все плохо для болельщиков и клуба.

    Все напуганы, у нас семьи. У нас было 11 человек на матч Лиги конференций против «Ренна», но выпал еще один футболист – у него положительный тест. Это страшно», – сказал Конте.

    • Завтра, 9 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Ренном» в Лиге конференций.
    • «Тоттенхэм» еще не решил вопрос с выходом в плей-офф.
    • Накануне стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали 6 футболистов и 2 члена тренерского штаба «Тоттенхэма».

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    Источник: The Athletic

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