Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    «Тоттенхэм» попросит АПЛ перенести игру с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде

    «Тоттенхэм» попросит руководство АПЛ перенести матч 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде., сообщает The Athletic.

    Вчера стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали шесть футболистов и два члена тренерского штаба «Тоттенхэма». Отмечается, что ситуация стала еще хуже.

    • Матч с «Брайтоном» запланирован на 12 декабря.
    • Завтра, 9 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Ренном» в Лиге конференций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91904
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru