«Тоттенхэм» попросит АПЛ перенести игру с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде

«Тоттенхэм» попросит руководство АПЛ перенести матч 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде., сообщает The Athletic.
Вчера стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали шесть футболистов и два члена тренерского штаба «Тоттенхэма». Отмечается, что ситуация стала еще хуже.
- Матч с «Брайтоном» запланирован на 12 декабря.
- Завтра, 9 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Ренном» в Лиге конференций.
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