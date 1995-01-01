«Тоттенхэм» попросит АПЛ перенести игру с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде

«Тоттенхэм» попросит руководство АПЛ перенести матч 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде., сообщает The Athletic.

Вчера стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали шесть футболистов и два члена тренерского штаба «Тоттенхэма». Отмечается, что ситуация стала еще хуже.