«Атлетико» отпустит Фелиша, если получит крупное предложение зимой. Он хочет уйти

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Cadena SER со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланьяса, руководство клуба сообщило агенту португальца Жорже Мендешу, что отпустит Фелиша зимой, если получит крупное предложение.

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард покинуть «Атлетико» зимой, чтобы стать одним из лучших в мире в другом клубе.