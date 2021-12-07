Ларссон получил «Золотого гладиатора» как лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил приз «Золотой гладиатор». Это награда за звание лучшего игрока команды в прошлом сезоне.

«Поздравляем Джордана с заслуженной наградой и желаем как можно скорее продолжить радовать болельщиков результативной игрой», – написал «Спартак».

Швед играет в России с 2019 года.

В сезоне РПЛ у Ларссона нет результативных действий.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Ларссон: «Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Этот складывается сложнее»