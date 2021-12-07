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    Ларссон получил «Золотого гладиатора» как лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил приз «Золотой гладиатор». Это награда за звание лучшего игрока команды в прошлом сезоне.

    «Поздравляем Джордана с заслуженной наградой и желаем как можно скорее продолжить радовать болельщиков результативной игрой», – написал «Спартак».

    • Швед играет в России с 2019 года.
    • В сезоне РПЛ у Ларссона нет результативных действий.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Ларссон: «Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Этот складывается сложнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30809

      oyabun 21 минуту назад

      Интересно, а после этого сезона ему будет вручен приз, как главному Тунеядцу и бездельнику?

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      Рейтинг: +10

      gfnggfhj 36 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +5762

      Из Твери Леха 39 минут назад

      каких только трофеев свиньи не выдумают от безнадеги)

      1
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      Рейтинг: +584

      вальтер79 46 минут назад

      золотой поросенок поинтереснее награда была бы)))))))

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      Рейтинг: +30186

      VVM1964 58 минут назад

      Что было и что стало , вернее КЕМ был и ...(((

      1
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      Рейтинг: +3744

      Бомбардиръ 1 час назад

      Да, Спартак сам гладиатором был)
      Думаю, армейцам надо аналогичный приз придумать, в честь какого-нибудь выдающегося римского полководца)

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      Рейтинг: +10553

      Fusballer > Бомбардиръ 51 минуту назад

      Или его коня)))

      1
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      Рейтинг: +17952

      derrik2000 > Fusballer 40 минут назад

      "Золотой Буцефал"
      Звучит!
      Нынешнему поколению непонятно, но СОЗВУЧИЕ внушает уважение.))

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