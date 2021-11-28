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  • Ларссон: «Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Этот складывается сложнее»

Ларссон: «Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Этот складывается сложнее»

28 ноября 2021, 21:36
6

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

– Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Могу сказать, что это был лучший период в моей карьере. Были и голы, и результативные передачи. А главное – команда добивалась побед. Этот сезон складывается сложнее, но он еще продолжается.

– Мы второй раз подряд обыграли «Наполи». Как сохранить такой же настрой в Уфе?

– Победа над таким соперником подарила потрясающие чувства. И хотя я почти не играл в этом матче, но счастлив за ребят, за болельщиков, за клуб. Все верно, теперь нужно продолжить в том же духе в Уфе. Забыть о «Наполи», успокоиться, вернуться на землю и как следует постараться, потому что нас ждет сложная игра.

  • В этом сезоне Ларссон провел 13 матчей в РПЛ. У него ноль результативных действий.
  • «Спартак» занимает 10-е место в чемпионате.

Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (6)
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серега кашин
1638125688
признался что этот сезон вообще никакой
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Валерий2705
1638125821
З.а.в.ы.ё.б.ы.в.а.л.с.я просто кто то, в два раза за ему повышай... Почувствовал себя крутейшим футболистом, лишь потому, что неплохой сезон в РПЛ провёл.
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житель СПб
1638129020
Сложнее? Складывается? А я думал, что от игроков что-то зависит...
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R_a_i_n
1638133720
В прошлом Сезона сын великого футболиста выгрызал все на поле и носился как в .опу жаленный. В этом сезоне кто-то пешком ходит все матчи.
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zigbert
1638186312
Надо исправлять такое положение дел Джордан. Время еще есть.
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alefreddy
1638188863
а этот под откос только в ЛЕ можно зацепиться а на чемпионат игроки уже забили
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