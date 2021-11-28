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    Ларссон: «Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Этот складывается сложнее»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

    – Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Могу сказать, что это был лучший период в моей карьере. Были и голы, и результативные передачи. А главное – команда добивалась побед. Этот сезон складывается сложнее, но он еще продолжается.

    – Мы второй раз подряд обыграли «Наполи». Как сохранить такой же настрой в Уфе?

    – Победа над таким соперником подарила потрясающие чувства. И хотя я почти не играл в этом матче, но счастлив за ребят, за болельщиков, за клуб. Все верно, теперь нужно продолжить в том же духе в Уфе. Забыть о «Наполи», успокоиться, вернуться на землю и как следует постараться, потому что нас ждет сложная игра.

    • В этом сезоне Ларссон провел 13 матчей в РПЛ. У него ноль результативных действий.
    • «Спартак» занимает 10-е место в чемпионате.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12671

      житель СПб 17 минут назад

      Сложнее? Складывается? А я думал, что от игроков что-то зависит...

      0
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      Рейтинг: +2587

      Валерий2705 1 час назад

      З.а.в.ы.ё.б.ы.в.а.л.с.я просто кто то, в два раза за ему повышай... Почувствовал себя крутейшим футболистом, лишь потому, что неплохой сезон в РПЛ провёл.

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      Рейтинг: +6712

      серега кашин 1 час назад

      признался что этот сезон вообще никакой

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