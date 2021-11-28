Ларссон: «Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Этот складывается сложнее»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

– Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Могу сказать, что это был лучший период в моей карьере. Были и голы, и результативные передачи. А главное – команда добивалась побед. Этот сезон складывается сложнее, но он еще продолжается.

– Мы второй раз подряд обыграли «Наполи». Как сохранить такой же настрой в Уфе?

– Победа над таким соперником подарила потрясающие чувства. И хотя я почти не играл в этом матче, но счастлив за ребят, за болельщиков, за клуб. Все верно, теперь нужно продолжить в том же духе в Уфе. Забыть о «Наполи», успокоиться, вернуться на землю и как следует постараться, потому что нас ждет сложная игра.