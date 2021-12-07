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  • Шварц: «Нельзя сказать, что «Динамо» хочет копировать прессинг «Ливерпуля», хотя у нас одна схема – 4-3-3»

Шварц: «Нельзя сказать, что «Динамо» хочет копировать прессинг «Ливерпуля», хотя у нас одна схема – 4-3-3»

7 декабря 2021, 08:08
2

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об особенностях командного прессинга в столичном клубе.

— Прессинг «Динамо» похож на систему «Ливерпуля»?

— Нельзя сказать, что мы хотим копировать «Ливерпуль», хотя у нас одна базовая схема 4-3-3. Три парня впереди — Захарян, Грулев и Макаров — хорошо под нее подходят. Они первыми начинают прессинг, когда защитник соперника не очень хорошо принял мяч.

— Кто инициирует прессинг и дает сигнал к его началу?

— Тот, кто находится ближе всего к сопернику, который в этот момент с мячом. Если соперник после этого делает длинную передачу, подключается вторая линия прессинга. Мы уже в этот момент расположены так, чтобы сделать подбор.

Нет смысла, если сигнал к началу прессинга подает защитник или опорник, это должен делать тот, кто находится ближе всего к мячу.

  • Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
  • Команда идет на 2-м месте в РПЛ, набрав 35 очков в 17 турах.
  • Следующий соперник – лидер чемпионата «Зенит».

Шварц: «Когда есть время, смотрю все матчи РПЛ»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Ливерпуль Шварц Сандро
Комментарии (2)
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Борисыч1
1638863215
Судя по количеству перехватов, схема хорошо отработана. Что стоит только перехват Грулёва с голом Макарова - первый гол Рубину.
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FanatSerj
1638877336
Я бы не стал с Ливером сравнивать, тем более с последними его годами, там Клопп уже многое поменял с учетом особенностей АПЛ. Лучше Динамо сравнивать с Клопповской Боруссией, тут больше параллелей будет, только конечно надо делать большую скидку на уровень футболистов, такая Клопповская Боруссия на минималках ))) Поэтому тут восхищения от Шварца ещё больше, такую игру очень сложно ставить с футболистами не супер ахти какого уровня т.к играя на их возможных максимальных скоростях, высоком прессинге ошибки игроков часто случаются и фатальны для результата, соперник банально накажет, но тут и остальной уровень РПЛ Шварцу помогает, то что эти ошибки соперники и реализовать не могут за частую. Сейчас основная проблема Динамо это удержать победный счет, как и у команд раннего Клоппа с этим частенько возникают проблемы.
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