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    Шварц: «Нельзя сказать, что «Динамо» хочет копировать прессинг «Ливерпуля», хотя у нас одна схема – 4-3-3»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об особенностях командного прессинга в столичном клубе.

    — Прессинг «Динамо» похож на систему «Ливерпуля»?

    — Нельзя сказать, что мы хотим копировать «Ливерпуль», хотя у нас одна базовая схема 4-3-3. Три парня впереди — Захарян, Грулев и Макаров — хорошо под нее подходят. Они первыми начинают прессинг, когда защитник соперника не очень хорошо принял мяч.

    — Кто инициирует прессинг и дает сигнал к его началу?

    — Тот, кто находится ближе всего к сопернику, который в этот момент с мячом. Если соперник после этого делает длинную передачу, подключается вторая линия прессинга. Мы уже в этот момент расположены так, чтобы сделать подбор.

    Нет смысла, если сигнал к началу прессинга подает защитник или опорник, это должен делать тот, кто находится ближе всего к мячу.

    • Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ, набрав 35 очков в 17 турах.
    • Следующий соперник – лидер чемпионата «Зенит».

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    Источник: «Матч ТВ»

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