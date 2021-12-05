Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская: «Я оставила «Локомотив», работающий как часы. А сейчас все развалили»

Смородская: «Я оставила «Локомотив», работающий как часы. А сейчас все развалили»

5 декабря 2021, 11:12
24

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в клубе. Он не может победить шесть игр подряд.

«Они уже проигрывают всем кому не лень! Нужно срочно принимать меры, и снимать Маркуса Гисдоля, и возвращать Марко Николича. Свои ошибки нужно принимать. Это страшная афера с этим Ральфом Рангником, просто ужас.

Нет, я бы не возглавила «Локомотив». Я оставила железнодорожников, работающих как часы. А сейчас развалили все, что только можно», – сказала Смородская.

  • «Локомотив» идет в РПЛ вне зоны еврокубков.
  • Накануне команда проиграла «Уралу» дома (0:1).
  • Следующий соперник – «Марсель» (9 декабря).

Цорн: «Оценку Гисдолю выставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1638695107
Часы.. Ниче хорошего она там не сделала.. Потом пришёл Палыч и все исправил..
Ответить
paracetamol
1638695113
Только ЮрШпалыч и вытащил из болота, а когда его сняли, все больше туда погружается!
Ответить
ySS
1638696887
Пора бы уже совсем забыть это нелучшее, мягко говоря, время Локомотива, и перестать печатать слова главного организатора этого времени.
Ответить
portero
1638698831
"Верните Олю" - скоро фаны Локо будут кричать...
Ответить
Vitaga
1638709394
ну и дура. загнала Локо в задницу. какие часы? Палыч вытянул Локо. эта приписывает заслугу себе -без стыда и совести старушка. и без мозгов с манией величия
Ответить
Черкизовский Кот
1638711519
"В атаке пошире, в обороне поуже".
Ответить
фанат джигурды
1638728377
Тьфу на эту жабу 1000000 раз!!! Завидует, как у неё не получилось так развалить команду.
Ответить
Hektor 84
1638733228
Это чучело ни как не дает о себе забыть)))
Ответить
Антибиотик
1638762639
Бабке, по хорошему сейчас нужно до сих пор в зоне срок тянуть за то, что она в Локомотиве сделала, а она вью раздает.
Ответить
zigbert
1638777800
Нет нет да и преподнесет себя в розовом цвете.
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
5
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
1
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
7
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
16
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+