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    Смородская: «Я оставила «Локомотив», работающий как часы. А сейчас все развалили»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в клубе. Он не может победить шесть игр подряд.

    «Они уже проигрывают всем кому не лень! Нужно срочно принимать меры, и снимать Маркуса Гисдоля, и возвращать Марко Николича. Свои ошибки нужно принимать. Это страшная афера с этим Ральфом Рангником, просто ужас.

    Нет, я бы не возглавила «Локомотив». Я оставила железнодорожников, работающих как часы. А сейчас развалили все, что только можно», – сказала Смородская.

    • «Локомотив» идет в РПЛ вне зоны еврокубков.
    • Накануне команда проиграла «Уралу» дома (0:1).
    • Следующий соперник – «Марсель» (9 декабря).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +54832

      portero 1 час назад

      "Верните Олю" - скоро фаны Локо будут кричать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2973

      Красногорск_Фан > portero 48 минут назад

      Я уже 2 или три месяца кричу. Аж не верится . гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3678

      ySS 2 часа назад

      Пора бы уже совсем забыть это нелучшее, мягко говоря, время Локомотива, и перестать печатать слова главного организатора этого времени.

      1
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      Рейтинг: +14815

      paracetamol 2 часа назад

      Только ЮрШпалыч и вытащил из болота, а когда его сняли, все больше туда погружается!

      5
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      Рейтинг: +7256

      mihail200606 2 часа назад

      Часы.. Ниче хорошего она там не сделала.. Потом пришёл Палыч и все исправил..

      6
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      Рейтинг: +1719

      ПалкоВводецъ 3 часа назад

      Шо опять проводниц поимели? Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +104

      Chicha 3 часа назад

      Успокойте бабу.

      1
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