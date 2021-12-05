Смородская: «Я оставила «Локомотив», работающий как часы. А сейчас все развалили»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в клубе. Он не может победить шесть игр подряд.

«Они уже проигрывают всем кому не лень! Нужно срочно принимать меры, и снимать Маркуса Гисдоля, и возвращать Марко Николича. Свои ошибки нужно принимать. Это страшная афера с этим Ральфом Рангником, просто ужас.

Нет, я бы не возглавила «Локомотив». Я оставила железнодорожников, работающих как часы. А сейчас развалили все, что только можно», – сказала Смородская.

«Локомотив» идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

Накануне команда проиграла «Уралу» дома (0:1).

Следующий соперник – «Марсель» (9 декабря).

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