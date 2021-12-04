Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Гол Бохинена принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

РПЛ. Гол Бохинена принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

4 декабря 2021, 15:53
23

В 17-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде минимально обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Победный гол на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен.

Набрав три очка, ЦСКА поднялся с шестого на четвертое место в таблице РПЛ. «Крылья» остались на восьмой строчке.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бохинен, 75.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Пруцев, Ежов (Пиняев, 79), Иванисеня (Якуба, 78), Зиньковский (Липовой, 85), Глушенков (Цыпченко, 66), Сарвели (Сергеев, 66).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов (Дзагоев, 46), Обляков, Мухин (Бохинен, 71), Зайнутдинов (Кучаев, 75), Эджуке (Фукс, 90+2), Заболотный.

Предупреждения: Чернов, 83 – Мухин, 60; Эджуке, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1638623088
А, ЦСКА, - с отскоком! Самара была лучше в игре на поле. Но не повезло в реализации, увы... (Акела хорошо тянул). По чесноку - справедливым итогом должна быть ничуха... Спасибо КС, матч ооочень хороший (вратаря берегите!) Удачи!
Ответить
papa09
1638623242
Да повезло ЦСКА отскочили.
Ответить
ААМ
1638623375
Тоска, а не футбол. Ни тренеров, ни приличных клубов РПФЛ
Ответить
Из Твери Леха
1638623475
Бойкот должен быть не против действий в отношении фанатов, а против такой убогой игры. Пусть долларовые миллионеры сами для себя играют.
Ответить
Ивантеевец
1638623597
Игра ЦСКА - это позорище, особенно в первом тайме. Игорь, браво! Атака нулевая, особенно Заболотный, центра нет, защита ворон считает. КС сами себе поражение привезли. Отвратное впечатление осталось.
Ответить
Дедуктор
1638624616
Плохая игра. Крысы очень старались, много суетились. Но суета заканчивалась тупыми навесами прямо в руки Акинфеева. Как вариант, катали мяч в сторону Акинфеева, на удары эти покатушки никак не тянули. Тренерское поражение крыс. Эджуке впечатлил, финты очень высокого класса.
Ответить
vladimir-7
1638626773
Сейчас не до красивой игры, надо доиграть до зимнего перерыва, а потом на сборах отработать основной и запасной составы, купить необходимых игроков, а пока, да, три очка в копилку.
Ответить
RUSARM
1638627725
Везет сильнейшим!! Хотя о нашей команде сегодня по игре этого нельзя сказать,но счет на табло!!
Ответить
Вомбат
1638628430
Респект Самаре за скоростную, комбинационную игру с объективно более сильным соперником. Игра Крыльев радовала до примерно 70 минуты, когда игроки устали. ЦСКА играл, как обычно, без игровых идей. В обороне надеялись на Акинфеева, в нападении на Эджуке, и это сработало. Повезло.
Ответить
OOOVVV.
1638634932
Гол имени Эджуке, а лучший игрок Акинфеев. Трудно даются голы у ЦСКА.
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
4
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Все новости
Все новости
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
4
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+