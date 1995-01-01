РПЛ. Гол Бохинена принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Респект Самаре за скоростную, комбинационную игру с объективно более сильным соперником. Игра Крыльев радовала до примерно 70 минуты, когда игроки устали. ЦСКА играл, как обычно, без игровых идей. В обороне надеялись на Акинфеева, в нападении на Эджуке, и это сработало. Повезло.
В 17-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде минимально обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.
Победный гол на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен.
Набрав три очка, ЦСКА поднялся с шестого на четвертое место в таблице РПЛ. «Крылья» остались на восьмой строчке.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Бохинен, 75.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Пруцев, Ежов (Пиняев, 79), Иванисеня (Якуба, 78), Зиньковский (Липовой, 85), Глушенков (Цыпченко, 66), Сарвели (Сергеев, 66).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов (Дзагоев, 46), Обляков, Мухин (Бохинен, 71), Зайнутдинов (Кучаев, 75), Эджуке (Фукс, 90+2), Заболотный.
Предупреждения: Чернов, 83 – Мухин, 60; Эджуке, 88.
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