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    РПЛ. Гол Бохинена принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

    В 17-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде минимально обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Победный гол на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен.

    Набрав три очка, ЦСКА поднялся с шестого на четвертое место в таблице РПЛ. «Крылья» остались на восьмой строчке.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Бохинен, 75.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Пруцев, Ежов (Пиняев, 79), Иванисеня (Якуба, 78), Зиньковский (Липовой, 85), Глушенков (Цыпченко, 66), Сарвели (Сергеев, 66).

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов (Дзагоев, 46), Обляков, Мухин (Бохинен, 71), Зайнутдинов (Кучаев, 75), Эджуке (Фукс, 90+2), Заболотный.

    Предупреждения: Чернов, 83 – Мухин, 60; Эджуке, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии18
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      Рейтинг: +10562

      Вомбат 21 минуту назад

      Респект Самаре за скоростную, комбинационную игру с объективно более сильным соперником. Игра Крыльев радовала до примерно 70 минуты, когда игроки устали. ЦСКА играл, как обычно, без игровых идей. В обороне надеялись на Акинфеева, в нападении на Эджуке, и это сработало. Повезло.

      0
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      Рейтинг: +3120

      CSKA57 29 минут назад

      Честно говоря, не ожидал. Как говорят "прыгнули выше головы". С победой!

      0
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      Рейтинг: +484

      RUSARM 33 минуты назад

      Везет сильнейшим!! Хотя о нашей команде сегодня по игре этого нельзя сказать,но счет на табло!!

      0
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      Рейтинг: +3947

      neim 38 минут назад

      По игре, Крылья больше победу заслужили, особенно в первом тайме. ЦСКА просто повезло.

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      Рейтинг: +23166

      vladimir-7 49 минут назад

      Сейчас не до красивой игры, надо доиграть до зимнего перерыва,
      а потом на сборах отработать основной и запасной составы, купить необходимых игроков, а пока, да, три очка в копилку.

      1
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      Рейтинг: +3919

      Дедуктор 1 час назад

      Плохая игра. Крысы очень старались, много суетились. Но суета заканчивалась тупыми навесами прямо в руки Акинфеева. Как вариант, катали мяч в сторону Акинфеева, на удары эти покатушки никак не тянули. Тренерское поражение крыс. Эджуке впечатлил, финты очень высокого класса.

      1
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      Рейтинг: +884

      Ивантеевец 1 час назад

      Игра ЦСКА - это позорище, особенно в первом тайме. Игорь, браво! Атака нулевая, особенно Заболотный, центра нет, защита ворон считает. КС сами себе поражение привезли. Отвратное впечатление осталось.

      2
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      Рейтинг: +5740

      Из Твери Леха 1 час назад

      Бойкот должен быть не против действий в отношении фанатов, а против такой убогой игры. Пусть долларовые миллионеры сами для себя играют.

      3
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      ...
      Рейтинг: +23166

      vladimir-7 > Из Твери Леха 1 час назад

      Ты прочитай, какой смысл получился в первом твоём предложении.

      0
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      Рейтинг: +2960

      ААМ 1 час назад

      Тоска, а не футбол. Ни тренеров, ни приличных клубов РПФЛ

      4
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      Рейтинг: +44

      papa09 1 час назад

      Да повезло ЦСКА отскочили.

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