РПЛ. Гол Бохинена принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В 17-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде минимально обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Победный гол на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен.

Набрав три очка, ЦСКА поднялся с шестого на четвертое место в таблице РПЛ. «Крылья» остались на восьмой строчке.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бохинен, 75.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Пруцев, Ежов (Пиняев, 79), Иванисеня (Якуба, 78), Зиньковский (Липовой, 85), Глушенков (Цыпченко, 66), Сарвели (Сергеев, 66).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов (Дзагоев, 46), Обляков, Мухин (Бохинен, 71), Зайнутдинов (Кучаев, 75), Эджуке (Фукс, 90+2), Заболотный.

Предупреждения: Чернов, 83 – Мухин, 60; Эджуке, 88.

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