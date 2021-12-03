Фанаты «Динамо» уйдут с трибун в матче с «Уфой» в знак протеста

Объединение болельщиков «Динамо» «Династия» поддержит акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинет трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Уфой».

«Динамовцы! Событие последнего тура в матче ЦСКА – «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания, и в знак солидарности с армейским движением считаем необходимым так же покинуть трибуну Д после первого тайма матча с «Уфой».

Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас!

Фанат не преступник! Одна жизнь – одна команда!» – говорится в заявлении «Династии».

«Динамо» примет «Уфу» в воскресенье, 5 декабря.

Свое участие в акции протеста уже подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Зенита».

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).

После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

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