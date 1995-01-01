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    Фанаты «Динамо» уйдут с трибун в матче с «Уфой» в знак протеста

    Объединение болельщиков «Динамо» «Династия» поддержит акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинет трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Уфой».

    «Динамовцы! Событие последнего тура в матче ЦСКА – «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

    Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания, и в знак солидарности с армейским движением считаем необходимым так же покинуть трибуну Д после первого тайма матча с «Уфой».

    Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас!

    Фанат не преступник! Одна жизнь – одна команда!» – говорится в заявлении «Династии».

    • «Динамо» примет «Уфу» в воскресенье, 5 декабря.
    • Свое участие в акции протеста уже подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Зенита».
    • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

    Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА

    Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Династия»

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2078

      Январь 59 6 минут назад

      Поддерживаю и аплодирую стоя. Ещё поддержу их если они вообще прекратят свой фанатский долбосектор с матюками,публичными ссаками на трибуне после матча и прочими дымовыми завесами. Без фанатских секторов, без ультрас футбол будет лучше.

      0
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      Рейтинг: +17810

      derrik2000 26 минут назад

      Пора всем понимать: сотрудники полиции, а сейчас ещё и стюарды (или как там их ещё называют), служба безопасности стадиона ОХРАНЯЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ!
      Хорошо ли. плохо ли они это делают - другой вопрос.
      То, что безмозглые, сидящие на фанатских секторах, мешают простым любителям футбола смотреть матчи и из-за них часто встречи прерываются (чтобы дым рассеялся, массовые драки среди разных БАНД этих фантиков прекратить), все видят и по ТВ.
      И вот что интересно: при СССР ФУТБОЛ БЫЛ, а фантиков не было!
      Люди с малолетними детьми, всем семейством - если жену и тёщу уговорить))) - ходили на футбольные матчи.
      Отдохнуть и ФУТБОЛ посмотреть.
      Сейчас - футбола НЕТ, а фантики со своими перфомансами, массовыми драками, файерами и проч. - имеются.
      Кто всё ЭТО не хочет понимать и встаёт на защиту безмозглых фантиков, пусть их и поддерживает.

      Вся эта скрытая подпитка безмозглых мне напоминает финансирование в своё время движения "Наши", широко разрекламированного.
      Эта вся хрень делается с целью отвлечь молодёжь от действительных проблем общества.

      2
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      Рейтинг: +6780

      серега кашин 30 минут назад

      пусть уходят, они этим еще раз докажут что футбол для них на втором плане, для них важно вести себя как стадо безмозглых баранов

      3
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      Рейтинг: +27191

      silver29 1 час назад

      За вашу и нашу свободу ! Все кто мирится с произволом в отношении свободных людей, которых записали в бандиты сидите дома и пишите постики.

      4
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      ...
      Рейтинг: +414

      111Hunter111 > silver29 1 час назад

      Свобода и вседозволенность вещи разные. фанаты уйдут, а настоящие болельщики останутся и поддержат свою команду.

      5
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      ...
      Рейтинг: +27191

      silver29 > 111Hunter111 59 минут назад

      Ох, вот уже устал объяснять, вы почему читаете только то что хотите прочитать. Эта акция не в защиту вандалов, а в защите прав СВОБОДНОГО человека, это не вседозволенность. Задерживать 1500 человек ради 15 файеристов судя по штрафам это как ? В этом числе задержанных завтра окажутся ваши родственники и вы сами. Если правоохранители не могут работать, то не надо перекладывать своё не умение на простых добропорядочных граждан. Не для кого не секрет, что в полиции палочная система протоколов, задерживают определенное по плану количество, вина не требует доказательств, это не что иное как произвол.

      7
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      Рейтинг: +24

      Loko_m > silver29 35 минут назад

      а что же 1485 этих 15 мудаков сами не скрутили?

      4
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      Рейтинг: +488

      Soccerdealer63 > 111Hunter111 32 минуты назад

      Это Вы кому доверили ОТДЕЛЯТЬ "свободу" от "вседозволенности"? "Нашей" полиции???
      Да Вы просто... романтик глухонемой...))
      Гляньте на ЮТ недавний эфир: Юлия Латынина / Владимир Осечкин, основатель Gulagu.net и Сергей Савельев / LatyninaTV /
      Сиквелы про Ганнибала Лектора и Чужих покажуься Вам мультиками про Чебурашку)))
      Авансом Вас плюсую))+++

      1
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      Рейтинг: +488

      Soccerdealer63 > silver29 31 минуту назад

      Правда Ваша... Увы нам..+

      1
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      Рейтинг: +488

      Soccerdealer63 > Loko_m 27 минут назад

      У Вас, мл чел, ...в голове... ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ, пардоньте)))
      Вам silver29 по русски объясняет: мы ПОЛИЦИЮ СОДЕРЖИМ, чтобы они ИМЕННО ЭТИХ "15 МУДАКОВ" крутили, а НЕ НАС ВСЕХ ОПТОМ! А, если мы тут будем САМИ ПРОМЕЖ СЕБЯ МУДАКОВ КРУТИТЬ, то...НАХРЕНА НАМ ТАКАЯ ПОЛИЦИЯ?)))

      1
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      Рейтинг: +488

      Soccerdealer63 > silver29 26 минут назад

      йес!+

      0
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      Рейтинг: +24

      Loko_m > Soccerdealer63 10 минут назад

      Вот они и творят всю эту херню зная, что всем окружающим все ровно на происходящие.

      0
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      ...
      Рейтинг: +27191

      silver29 > Loko_m 1 минуту назад

      Вы почему суть проблемы сводите к самообороне ? По вашей логике если десяток хулиганов будет на улице надо задержать весь район, а там в околотке дожать до протокола. Вам не приходит в голову, что вы предлагаете крутить руки физически не хилым гопникам женщинам и детям ? А самое главное как быть с основополагающим принципом свободного общества, презумпция не виновности ! Никогда не поверю, что полицаи не вели съемку, и кто им мешает без шума и пыли выписать штрафы не создавая нервозности на трибунах ? Ответ один, не профессионализм.

      0
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      Рейтинг: +414

      111Hunter111 1 час назад

      Стадный инстинкт. Что вы хотите доказать? А команду поддержать?

      1
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      Рейтинг: +23118

      vladimir-7 > 111Hunter111 38 минут назад

      Ты до сих пор ничего не понял? Жаль, что в аналитическом мышлении, ты ограничен.

      3
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      ...
      Рейтинг: +414

      111Hunter111 > vladimir-7 32 минуты назад

      Жаль, что в умственном развитии остался школотой.

      0
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      Рейтинг: +23118

      vladimir-7 > 111Hunter111 29 минут назад

      Да, тебе не позавидуешь, ну, что же, живи таким,
      какой ты есть.

      1
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      Рейтинг: +414

      111Hunter111 > vladimir-7 27 минут назад

      Про тебя не говорю, если переходишь на личности и оскорбления.

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