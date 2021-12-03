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  • Фанаты «Динамо» уйдут с трибун в матче с «Уфой» в знак протеста

Фанаты «Динамо» уйдут с трибун в матче с «Уфой» в знак протеста

3 декабря 2021, 10:33
50

Объединение болельщиков «Динамо» «Династия» поддержит акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинет трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Уфой».

«Динамовцы! Событие последнего тура в матче ЦСКА – «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания, и в знак солидарности с армейским движением считаем необходимым так же покинуть трибуну Д после первого тайма матча с «Уфой».

Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас!

Фанат не преступник! Одна жизнь – одна команда!» – говорится в заявлении «Династии».

  • «Динамо» примет «Уфу» в воскресенье, 5 декабря.
  • Свое участие в акции протеста уже подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Зенита».
  • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: «Династия»
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа
Комментарии (50)
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111Hunter111
1638518099
Стадный инстинкт. Что вы хотите доказать? А команду поддержать?
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серега кашин
1638520787
пусть уходят, они этим еще раз докажут что футбол для них на втором плане, для них важно вести себя как стадо безмозглых баранов
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derrik2000
1638521050
Пора всем понимать: сотрудники полиции, а сейчас ещё и стюарды (или как там их ещё называют), служба безопасности стадиона ОХРАНЯЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ! Хорошо ли. плохо ли они это делают - другой вопрос. То, что безмозглые, сидящие на фанатских секторах, мешают простым любителям футбола смотреть матчи и из-за них часто встречи прерываются (чтобы дым рассеялся, массовые драки среди разных БАНД этих фантиков прекратить), все видят и по ТВ. И вот что интересно: при СССР ФУТБОЛ БЫЛ, а фантиков не было! Люди с малолетними детьми, всем семейством - если жену и тёщу уговорить))) - ходили на футбольные матчи. Отдохнуть и ФУТБОЛ посмотреть. Сейчас - футбола НЕТ, а фантики со своими перфомансами, массовыми драками, файерами и проч. - имеются. Кто всё ЭТО не хочет понимать и встаёт на защиту безмозглых фантиков, пусть их и поддерживает. Вся эта скрытая подпитка безмозглых мне напоминает финансирование в своё время движения "Наши", широко разрекламированного. Эта вся хрень делается с целью отвлечь молодёжь от действительных проблем общества.
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Январь 59
1638522246
Поддерживаю и аплодирую стоя. Ещё поддержу их если они вообще прекратят свой фанатский долбосектор с матюками,публичными ссаками на трибуне после матча и прочими дымовыми завесами. Без фанатских секторов, без ультрас футбол будет лучше.
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mamba9090909
1638523362
Прийти на футбол и бросить без поддержки СВОЮ команду, а потом называть себя фанатом клуба?!! Дебилизьм.
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Enter2006
1638526954
Кто кто, но чтобы болелы Динамо присоединились к акции протеста против полицейского произвола - это мощно! Приятно удивлён. )) Респект и уважуха!
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x-x-x-x-x
1638528713
непонимаю всех этих фанатов которые решили таким образом протестоват. это типа купить билет (на автобус) и пойти пешком.если протестовать хотите просто игнорируйте три матча подрядь не покупая билетов и не идя на стадион.увидите как они начнуть петь по другму.а сейчас им то что если вы уйдете? свои деньги они получили.
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Fancyfall
1638550114
почему бы на все стадионы не поставить стационарное оборудование (со спец. вытяжкой) для фейерверков, которые прошли сертификацию и не опасны для людей и продолжения матча? и использовать их в особо эмоциональные моменты... тогда бы отпала необходимость обходить закон и запрещённое проносить на стадион.
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Кузьмич на трибуне
1638554482
Странное восприятие понятия "Свобода слова". Если вы считаете , что демократия -это свобода беспредела, то и нарушение закона для вас -это нормально, для вас и езда по городу на скорости 180кмч это формальность. Однако закон для всех закон. Не умеете вести себя , значит ваш сектор должен быть пустой. Ваши хоровые кричалки с матюкам - это не свобода слова, а прямое нарушение закона. Ваши файеры и дымовухи- это не свобода слова- а прямая угроза жизни людей. В те годы, когда за файеры не наказывали, а просили вас как людей не бросать их на поле, вы умудрялись попасть в голову вратарю и в судью на бровке. О чём с вами можно вести разговор, если ваша адекватность равна "0". Вам не футбол нужен, вам нужно подурковать по полной программе, оторваться от души, почмырить полицию и стюартов, оскорбить соперника вашей команды, подраться с фанатами соперников. Вас проще в клетку засадить, чем терпеть ваш дебильный беспредел. Я двумя руками за полный роспуск фанатского движение, вы не болельщики-вы просто хулиганы, а футбол для вас место для вашей придурковатой , хулиганской деятельности.
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