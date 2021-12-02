Канчельскис: «Ложные показания? Я не идиот, чтобы подставлять себя под статью»

Бывший главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис отверг обвинения в ложных показаниях насчeт угроз в свой адрес.

«Я понять никак не могу, как все это появляется в СМИ? Откуда? Наверное, кому-то это очень надо.

Да, записку мне действительно передали. Я предоставил ее нужным людям. На этом все и закончилось. Правоохранительные органы должны разобраться. Все вопросы сейчас решают они.

Руководство «Навбахора» заявило о готовности помочь разрешить этот вопрос? Со мной из клуба никак не связывались. А с их причастностью или непричастностью к угрозам в мой адрес разберется полиция. Это дело времени. В конце концов все станет известно.

Они ведь наоборот писали, что все это провокация и вообще моих рук дело. Только вот за ложные показания гражданина привлекают к уголовной ответственности. Я не идиот, чтобы самого себя подставлять под статью.

Все, что я сказал – правда. Ни о каких провокациях и речи быть не может», – сказал Канчельскис.