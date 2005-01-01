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    «Навбахор» – об угрозах в адрес Канчельскиса: «Информация может быть вымышленной и провакационной»

    «Навбахор» выступил с заявлением по ситуации с угрозами в адрес бывшего тренера клуба Андрея Канчельскиса со стороны неизвестных. Сообщалось, что угрожавшие потребовали снизить требования по неустойке в адрес узбекистанского клуба.

    «Вчера, 1 декабря 2021 года, в российских и отечественных интернет-изданиях и социальных сетях, специализирующихся на спорте, распространилась информация о российском тренере Андрее Канчельскисе и об угрозе в адрес него со стороны неизвестных лиц.

    Данное сообщение было по-разному воспринято футбольным сообществом нашей страны, вводя в заблуждение население и болельщиков «Навбахора» о том, что клуб причастен к данному инциденту из-за судебного разбирательства между клубом и тренером.

    Следует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провакационной и оскорбительной акцией против «Навбахора», с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в КАС.

    Более того, «Навбахор» и юристы, защищающие интересы клуба, задолго до распространения информации в СМИ были проинформированы о данном инциденте от юриста Андрея Канчельскиса.

    В свою очередь, юристы «Навбахора» заявили о непричастности клуба к данному инциденту и выразили готовность в оказании содействия в правомерном разрешении данного вопроса», – говорится в заявлении клуба.

    • Канчельскис с перерывом тренировал «Навбахор» с 2018 по 2020 год.
    • В последнем чемпионате Узбекистана «Навбахор» финишировал 6-м из 14 команд.

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    Источник: сайт «Навбахора»

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