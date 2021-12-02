«Навбахор» – об угрозах в адрес Канчельскиса: «Информация может быть вымышленной и провакационной»

«Навбахор» выступил с заявлением по ситуации с угрозами в адрес бывшего тренера клуба Андрея Канчельскиса со стороны неизвестных. Сообщалось, что угрожавшие потребовали снизить требования по неустойке в адрес узбекистанского клуба.

«Вчера, 1 декабря 2021 года, в российских и отечественных интернет-изданиях и социальных сетях, специализирующихся на спорте, распространилась информация о российском тренере Андрее Канчельскисе и об угрозе в адрес него со стороны неизвестных лиц.

Данное сообщение было по-разному воспринято футбольным сообществом нашей страны, вводя в заблуждение население и болельщиков «Навбахора» о том, что клуб причастен к данному инциденту из-за судебного разбирательства между клубом и тренером.

Следует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провакационной и оскорбительной акцией против «Навбахора», с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в КАС.

Более того, «Навбахор» и юристы, защищающие интересы клуба, задолго до распространения информации в СМИ были проинформированы о данном инциденте от юриста Андрея Канчельскиса.

В свою очередь, юристы «Навбахора» заявили о непричастности клуба к данному инциденту и выразили готовность в оказании содействия в правомерном разрешении данного вопроса», – говорится в заявлении клуба.

Канчельскис с перерывом тренировал «Навбахор» с 2018 по 2020 год.

В последнем чемпионате Узбекистана «Навбахор» финишировал 6-м из 14 команд.

Канчельскис: «Естественно, есть страх из-за угроз в мой адрес»