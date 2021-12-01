Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мутко против»: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой. Они связаны с неустойкой от «Навбахора»

«Мутко против»: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой. Они связаны с неустойкой от «Навбахора»

1 декабря 2021, 11:52
5

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис написал заявление в полицию в связи с угрозами от неизвестных. Они потребовали снизить требования по неустойке в адрес узбекистанского «Навбахора», который Канчельскис ранее тренировал.

«Канчельскис заявил в полицию, что ему угрожают расправой.

По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллионов евро долга). Андрею предложили согласиться на 80 000, а в случае, если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить, как он надумает.

В итоге Канчельскис решил не соглашаться на столь заманчивое предложение, а отправился в полицию. Там начали проверку», – написал источник.

  • Канчельскис с перерывом тренировал «Навбахор» с 2018 по 2020 год.
  • В качестве игрока Канчельскис больше всего матчей провел за «Манчестер Юнайтед» (1991-1995 годы).
  • В последнем чемпионате Узбекистана «Навбахор» финишировал 6-м из 14 команд.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1638353314
Где деньги там и бандиты.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1638356431
Как же далёк футбол от политики и криминала... (((
Ответить
заткнитемнерот
1638359888
Мож кто видел в телегах видео, где молодой водитель такси несколько дней препирается с плохоговорящими по-русски "смотрителями" кормушечной стоянки, настойчиво предлагающими ему платить 3000р в месяц за право там находиться и брать клиентов. И сразу после того, как пошли реальные угрозы с их стороны, появился омон и эту кампанию, как оказалось, ранее судимых, повязал. Вот у парня были яйца. Без прессы, без связей...
Ответить
vyacheslavkolxfc
1638362903
Пробовал онлайн-сeкc? -- Тыcячи мoдeлей готовых отдaтьcя тебе прямо сeйчас.-------> https://ja.cat/miss
Ответить
JTherry
1638381449
Канчельскис посещает отстойные заведения (есть на видео)... а в узбекском клубе не понимают разве, чем могут грозить подобные "наезды" в России..? это не с киргизами по подворотням драться стая на стаю...
Ответить
Главные новости
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Все новости
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
3
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+