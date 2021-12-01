«Мутко против»: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой. Они связаны с неустойкой от «Навбахора»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис написал заявление в полицию в связи с угрозами от неизвестных. Они потребовали снизить требования по неустойке в адрес узбекистанского «Навбахора», который Канчельскис ранее тренировал.

«Канчельскис заявил в полицию, что ему угрожают расправой.

По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллионов евро долга). Андрею предложили согласиться на 80 000, а в случае, если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить, как он надумает.

В итоге Канчельскис решил не соглашаться на столь заманчивое предложение, а отправился в полицию. Там начали проверку», – написал источник.