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    «Мутко против»: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой. Они связаны с неустойкой от «Навбахора»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис написал заявление в полицию в связи с угрозами от неизвестных. Они потребовали снизить требования по неустойке в адрес узбекистанского «Навбахора», который Канчельскис ранее тренировал.

    «Канчельскис заявил в полицию, что ему угрожают расправой.

    По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллионов евро долга). Андрею предложили согласиться на 80 000, а в случае, если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить, как он надумает.

    В итоге Канчельскис решил не соглашаться на столь заманчивое предложение, а отправился в полицию. Там начали проверку», – написал источник.

    • Канчельскис с перерывом тренировал «Навбахор» с 2018 по 2020 год.
    • В качестве игрока Канчельскис больше всего матчей провел за «Манчестер Юнайтед» (1991-1995 годы).
    • В последнем чемпионате Узбекистана «Навбахор» финишировал 6-м из 14 команд.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21800

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Как же далёк футбол от политики и криминала... (((

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      Ответить
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      Рейтинг: +11896

      Cleaner 49 минут назад

      И в ФИФА заявление нужно накатать. Тогда интерпол подключат.

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      Рейтинг: +3026

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Где деньги там и бандиты.

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