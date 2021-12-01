Канчельскис: «Естественно, есть страх из-за угроз в мой адрес»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что ему угрожают. Спортсмен действительно обратился в полицию.

«Мы действительно подали заявление в полицию. Интересно только, как эта информация оказалась в СМИ. Непонятно, как работают наши органы. Удивительная организация. Все угрозы будут переданы в ФИФА и УЕФА. Этим делом сейчас должны серьeзно заняться. Пока мы получили от полиции только неожиданную публикацию этой информации в СМИ, а больше никакой реакции не было. Думаю, скоро будет больше информации. Хочу, чтобы этих людей нашли и действовали в отношении них в соответствии с законом.

Я впервые с таким столкнулся. Не знаю, почему получаю угрозы. Мы же всe сделали законно. Вроде живeм в цивилизованном мире, где так дела не решаются. Искренне не могу понять, в чeм моя вина. В том, что ФИФА тогда присудила заплатить мне 1,6 миллиона евро? А если бы выиграл не я, а они, что было бы? Ничего, правильно.

После этого разговора меня больше не преследовали. Очень неприятная ситуация. Есть ли страх? Естественно. Но что нам теперь, пойти дома закрыться? Нормально живeм, работаем. Всe по плану. Будут ещe прецеденты – обратимся в правоохранительные органы снова», – сказал Канчельскис.

Угрозы связаны с выплатой неустойки узбекистанским «Навбахором» в пользу Канчельскиса.

Канчельскис с перерывом тренировал «Навбахор» с 2018 по 2020 год.

В последнем чемпионате Узбекистана «Навбахор» финишировал 6-м из 14 команд.

«Мутко против»: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой. Они связаны с неустойкой от «Навбахора»