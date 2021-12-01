Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Канчельскис: «Естественно, есть страх из-за угроз в мой адрес»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что ему угрожают. Спортсмен действительно обратился в полицию.

    «Мы действительно подали заявление в полицию. Интересно только, как эта информация оказалась в СМИ. Непонятно, как работают наши органы. Удивительная организация. Все угрозы будут переданы в ФИФА и УЕФА. Этим делом сейчас должны серьeзно заняться. Пока мы получили от полиции только неожиданную публикацию этой информации в СМИ, а больше никакой реакции не было. Думаю, скоро будет больше информации. Хочу, чтобы этих людей нашли и действовали в отношении них в соответствии с законом.

    Я впервые с таким столкнулся. Не знаю, почему получаю угрозы. Мы же всe сделали законно. Вроде живeм в цивилизованном мире, где так дела не решаются. Искренне не могу понять, в чeм моя вина. В том, что ФИФА тогда присудила заплатить мне 1,6 миллиона евро? А если бы выиграл не я, а они, что было бы? Ничего, правильно.

    После этого разговора меня больше не преследовали. Очень неприятная ситуация. Есть ли страх? Естественно. Но что нам теперь, пойти дома закрыться? Нормально живeм, работаем. Всe по плану. Будут ещe прецеденты – обратимся в правоохранительные органы снова», – сказал Канчельскис.

    • Угрозы связаны с выплатой неустойки узбекистанским «Навбахором» в пользу Канчельскиса.
    • Канчельскис с перерывом тренировал «Навбахор» с 2018 по 2020 год.
    • В последнем чемпионате Узбекистана «Навбахор» финишировал 6-м из 14 команд.

    «Мутко против»: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой. Они связаны с неустойкой от «Навбахора»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91706
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru