«Динамо» объявило о создании женской команды

Пресс-служба «Динамо» сообщила об открытии нового направления в своем футбольном сообществе – женского футбола.

«Для «Динамо» создание структуры женского футбола – это не просто следование глобальному тренду, но, в первую очередь, полноценное спортивное направление, которое, как мы надеемся, будет дарить нашим болельщикам и новые звeздные имена воспитанниц, и новые яркие результаты.

В ближайшее время футбольный клуб объявит о наборе девушек в академию «Динамо» и молодежную команду в Москве.

В перспективе планируется задействовать все четыре филиала академии «Динамо» и более 20 футбольных школ, открытых за последний год на всей территории России«, – говорится в заявлении клуба.