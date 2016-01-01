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    «Динамо» объявило о создании женской команды

    Пресс-служба «Динамо» сообщила об открытии нового направления в своем футбольном сообществе – женского футбола.

    «Для «Динамо» создание структуры женского футбола – это не просто следование глобальному тренду, но, в первую очередь, полноценное спортивное направление, которое, как мы надеемся, будет дарить нашим болельщикам и новые звeздные имена воспитанниц, и новые яркие результаты.

    В ближайшее время футбольный клуб объявит о наборе девушек в академию «Динамо» и молодежную команду в Москве.

    В перспективе планируется задействовать все четыре филиала академии «Динамо» и более 20 футбольных школ, открытых за последний год на всей территории России«, – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1391

      vmonomah17 28 минут назад

      Кокорин с Мамаевым пакуют чемоданы))))

      1
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      Рейтинг: +81

      тарясятник 51 минуту назад

      спартаку, например, женская команда не нужна, потому что и так в юбках играют

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