Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А

Главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти наказали за удаление в игре 15-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:2).

62-летний специалист получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Италии.

Он не сможет руководить командой в предстоящих встречах с «Аталантой» (4 декабря) и «Эмполи» (12 декабря).

Спаллетти получил красную карточку за споры с арбитром.

«Наполи» лидирует в Серии А после 15 туров.

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