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    Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А

    Главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти наказали за удаление в игре 15-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:2).

    62-летний специалист получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Италии.

    Он не сможет руководить командой в предстоящих встречах с «Аталантой» (4 декабря) и «Эмполи» (12 декабря).

    • Спаллетти получил красную карточку за споры с арбитром.
    • «Наполи» лидирует в Серии А после 15 туров.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +77

      ДЫРЯВЫЕ 16 минут назад

      После Спартака лысого физрука бомбит не по детски))хахахах
      Мало на два,на семь надо было))!!!!

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