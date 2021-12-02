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Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А

2 декабря 2021, 19:24
9

Главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти наказали за удаление в игре 15-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:2).

62-летний специалист получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Италии.

Он не сможет руководить командой в предстоящих встречах с «Аталантой» (4 декабря) и «Эмполи» (12 декабря).

  • Спаллетти получил красную карточку за споры с арбитром.
  • «Наполи» лидирует в Серии А после 15 туров.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Спаллетти Лучано
Комментарии (9)
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серега кашин
1638464497
у спалетти начинается старческая шизафрения, лечиться пора
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Bozigit
1638465134
Нужно научиться себя вести в Европе, не Спартаку, а ему)))
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Enter2006
1638465301
У Спагетти что-то нервы ни к чёрту уже, психует много...
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Павелий
1638466048
Сначала он сассуоло в Москве, а потом просто сассуоло =)
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ySS
1638468134
Это всё потому что Спартак не умеет себя вести)
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житель СПб
1638468786
Лучано понесло... Везде страдает!
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Enter2006
1638470434
"Не было - НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА!!". Пригласите к нему психолога что-ль )) https://youtu.be/BsjAzOGe0cI
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zigbert
1638472298
Сплошные неприятности. Надо что то менять Лучано.
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Hektor 84
1638727797
А сам себя вообще может вести? Похоже Спалетти поплыл, а Наполи вслед за ним.
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