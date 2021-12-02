Щенников хочет закончить карьеру в ЦСКА. У него были предложения из Германии и Италии

Защитник ЦСКА Георгий Щенников не собирается уходить из столичного клуба. Об этом рассказал источник, близкий к футболисту.

«Это полный бред. Даже близко такого нет. Да, у Георгия тяжелый период, есть много людей из футбольного мира, которых что-то раздражает, которые хотят, чтобы он ушел. Но если мы возьмем историю ЦСКА, не было ни одного случая, чтобы клуб так отнесся к футболисту, с их стороны всегда корректное отношение.

Как вы себе это представляете? Они расторгнут контракт и выкинут на улицу человека, который с восьми лет в ЦСКА? Может, в других клубах такое бывает, но не в ЦСКА. Там руководство дорожит людьми, отдавшими клубу много лет.

Да, у Жоры были травмы, были определенные моменты, сейчас он немного выпал из колеи. Зимой будет тренировочный сбор и я уверен, что все наладится.

Он в принципе не рассматривает предложения, даже если они поступают. Иностранные клубы интересовались, из Германии и Италии были предложения, в России было очень много вариантов перед продлением контракта.

Щенников хочет закончить карьеру только в ЦСКА и никуда не будет переходить», – сообщил источник.