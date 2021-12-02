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  • Щенников хочет закончить карьеру в ЦСКА. У него были предложения из Германии и Италии

Щенников хочет закончить карьеру в ЦСКА. У него были предложения из Германии и Италии

2 декабря 2021, 13:59
4

Защитник ЦСКА Георгий Щенников не собирается уходить из столичного клуба. Об этом рассказал источник, близкий к футболисту.

«Это полный бред. Даже близко такого нет. Да, у Георгия тяжелый период, есть много людей из футбольного мира, которых что-то раздражает, которые хотят, чтобы он ушел. Но если мы возьмем историю ЦСКА, не было ни одного случая, чтобы клуб так отнесся к футболисту, с их стороны всегда корректное отношение.

Как вы себе это представляете? Они расторгнут контракт и выкинут на улицу человека, который с восьми лет в ЦСКА? Может, в других клубах такое бывает, но не в ЦСКА. Там руководство дорожит людьми, отдавшими клубу много лет.

Да, у Жоры были травмы, были определенные моменты, сейчас он немного выпал из колеи. Зимой будет тренировочный сбор и я уверен, что все наладится.

Он в принципе не рассматривает предложения, даже если они поступают. Иностранные клубы интересовались, из Германии и Италии были предложения, в России было очень много вариантов перед продлением контракта.

Щенников хочет закончить карьеру только в ЦСКА и никуда не будет переходить», – сообщил источник.

  • Щенников – воспитанник ЦСКА.
  • Он всю карьеру провел в столичном клубе.
  • В текущем сезоне на счету фулбека 6 матчей без голевых действий.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Щенников Георгий
Комментарии (4)
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vladimir-7
1638447570
Думаю Щенников придет в норму за подготовительный зимний период команды. Вот Ваня Обляков, это вопрос, который надо решать.
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vmonomah17
1638458647
Жора не играет в сборной, поэтому им никто в европе не мог иниересоваться.
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Sanches65
1638475064
Бавария и Ювентус до сих пор локти кусают.
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Hektor 84
1638725604
Ну если только из серии С и 3 Бундеслиги) зачем ему уходить сидя на жирном контракте?
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