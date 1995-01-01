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    Щенников хочет закончить карьеру в ЦСКА. У него были предложения из Германии и Италии

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников не собирается уходить из столичного клуба. Об этом рассказал источник, близкий к футболисту.

    «Это полный бред. Даже близко такого нет. Да, у Георгия тяжелый период, есть много людей из футбольного мира, которых что-то раздражает, которые хотят, чтобы он ушел. Но если мы возьмем историю ЦСКА, не было ни одного случая, чтобы клуб так отнесся к футболисту, с их стороны всегда корректное отношение.

    Как вы себе это представляете? Они расторгнут контракт и выкинут на улицу человека, который с восьми лет в ЦСКА? Может, в других клубах такое бывает, но не в ЦСКА. Там руководство дорожит людьми, отдавшими клубу много лет.

    Да, у Жоры были травмы, были определенные моменты, сейчас он немного выпал из колеи. Зимой будет тренировочный сбор и я уверен, что все наладится.

    Он в принципе не рассматривает предложения, даже если они поступают. Иностранные клубы интересовались, из Германии и Италии были предложения, в России было очень много вариантов перед продлением контракта.

    Щенников хочет закончить карьеру только в ЦСКА и никуда не будет переходить», – сообщил источник.

    • Щенников – воспитанник ЦСКА.
    • Он всю карьеру провел в столичном клубе.
    • В текущем сезоне на счету фулбека 6 матчей без голевых действий.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23089

      vladimir-7 32 минуты назад

      Думаю Щенников придет в норму за подготовительный зимний
      период команды. Вот Ваня Обляков, это вопрос, который надо решать.

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