Болельщики болгарского «Локомотива» поддержали фанатов, задержанных после игры ЦСКА – «Зенит»

Фанаты болгарского «Локомотива» отреагировали на события в Москве после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Группировка Lauta Army во время игры чемпионата против «Черно Море» развернула баннер в поддержку задержанных людей.

«28.11.2021 беспредел! Фанат не преступник», – гласит баннер.

Десятки фанатов ЦСКА получили запреты на посещение стадионов за использование пиротехники.

После матча полиция задержала 408 зрителей.

ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.

Еще несколько фанатов ЦСКА получили запрет на посещение стадионов. Общее количество выросло до 20

ЦСКА оплатит штрафы осужденных фанатов и покроет расходы на адвокатов

Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»