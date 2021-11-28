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    Болельщики болгарского «Локомотива» поддержали фанатов, задержанных после игры ЦСКА – «Зенит»

    Фанаты болгарского «Локомотива» отреагировали на события в Москве после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Группировка Lauta Army во время игры чемпионата против «Черно Море» развернула баннер в поддержку задержанных людей.

    «28.11.2021 беспредел! Фанат не преступник», – гласит баннер.

    • Десятки фанатов ЦСКА получили запреты на посещение стадионов за использование пиротехники.
    • После матча полиция задержала 408 зрителей.
    • ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.

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    Источник: твиттер Ofnews

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