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    Деспотович не сыграет до конца года. Он уже пропустил два месяца

    Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал о сроках восстановления после травмы своего клиента.

    «К сожалению, Джордже в этом году «Рубину» уже не помощник, он не сыграет в оставшихся играх чемпионата до перерыва.

    Уверен, если бы он был здоров и мог играть за клуб в этом сезоне, «Рубин» минимум был бы в тройке», – сказал агент.

    • В последний раз серб выходил на поле 2 октября.
    • В текущем сезоне в активе Деспотовича 1 гол и 1 ассист в 8 матчах.
    • «Рубину» до зимней паузы осталось сыграть с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов».

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    Источник: Sport24

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