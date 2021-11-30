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  • Деспотович не сыграет до конца года. Он уже пропустил два месяца

Деспотович не сыграет до конца года. Он уже пропустил два месяца

30 ноября 2021, 18:51
2

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал о сроках восстановления после травмы своего клиента.

«К сожалению, Джордже в этом году «Рубину» уже не помощник, он не сыграет в оставшихся играх чемпионата до перерыва.

Уверен, если бы он был здоров и мог играть за клуб в этом сезоне, «Рубин» минимум был бы в тройке», – сказал агент.

  • В последний раз серб выходил на поле 2 октября.
  • В текущем сезоне в активе Деспотовича 1 гол и 1 ассист в 8 матчах.
  • «Рубину» до зимней паузы осталось сыграть с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже
Комментарии (2)
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zigbert
1638342437
Игрок для Рубина важный. При всех его высказываниях о своей значимости, является все же классным игроком.
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Борисыч1
1638346715
Дык года уже меньше месяца осталось
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