Деспотович не сыграет до конца года. Он уже пропустил два месяца

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал о сроках восстановления после травмы своего клиента.
«К сожалению, Джордже в этом году «Рубину» уже не помощник, он не сыграет в оставшихся играх чемпионата до перерыва.
Уверен, если бы он был здоров и мог играть за клуб в этом сезоне, «Рубин» минимум был бы в тройке», – сказал агент.
- В последний раз серб выходил на поле 2 октября.
- В текущем сезоне в активе Деспотовича 1 гол и 1 ассист в 8 матчах.
- «Рубину» до зимней паузы осталось сыграть с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов».
Источник: Sport24