Деспотович не сыграет до конца года. Он уже пропустил два месяца

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал о сроках восстановления после травмы своего клиента.

«К сожалению, Джордже в этом году «Рубину» уже не помощник, он не сыграет в оставшихся играх чемпионата до перерыва.

Уверен, если бы он был здоров и мог играть за клуб в этом сезоне, «Рубин» минимум был бы в тройке», – сказал агент.