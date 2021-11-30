Кузяев: «Очень интересно играть в чемпионате, где «Зенит» всегда является фаворитом»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что у клуба из Петербурга нет проблем с мотивацией после трех побед подряд в РПЛ.

«Играть в чемпионате, в котором «Зенит» является фаворитом в каждом матче, очень интересно. Футбол – моя страсть. Даже после трeх чемпионств подряд выхожу на игру с лeгким волнением. Это обычные чувства перед игрой.

Когда три года подряд становишься чемпионом, совсем не хочется завершать сезон ниже первого места, так как уже привык побеждать, почувствовал вкус победы. Все ребята запредельно мотивированы, чтобы снова выиграть чемпионат», – сказал Кузяев в эфире «России 24».