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    Кузяев: «Очень интересно играть в чемпионате, где «Зенит» всегда является фаворитом»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что у клуба из Петербурга нет проблем с мотивацией после трех побед подряд в РПЛ.

    «Играть в чемпионате, в котором «Зенит» является фаворитом в каждом матче, очень интересно. Футбол – моя страсть. Даже после трeх чемпионств подряд выхожу на игру с лeгким волнением. Это обычные чувства перед игрой.

    Когда три года подряд становишься чемпионом, совсем не хочется завершать сезон ниже первого места, так как уже привык побеждать, почувствовал вкус победы. Все ребята запредельно мотивированы, чтобы снова выиграть чемпионат», – сказал Кузяев в эфире «России 24».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 4 очка.
    • Кузяев провел 15 матчей за клуб в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9587

      alp 14 минут назад

      да чемп то говенный. его выиграть Зениту как 2 пальца об ковролин...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3022

      Иван Петров 1986 38 минут назад

      Придурок ! ! ! А он об этом даже не догадывается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23053

      vladimir-7 1 час назад

      Кузяев, вот газовую соску отнять у Зенита и вся мотивация игроков закончится. Что-то вас все бьют, кому не лень, и в лиге чемпионов,
      и в лиге Европы и мотивации у игроков нет. Почему, объясни нам?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2735

      Spirit_78 > vladimir-7 34 минуты назад

      Нужно тогда у всех соски поотбирать. Нефтяные, банковские, электросетевые и прочие. Так справедливее будет.

      1
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      Рейтинг: +9587

      alp > Spirit_78 12 минут назад

      нет, ты не понимаешь. у Зенита отобрать надо. у остальных - это другое... чувство зависти лишает человека мыслить логически.

      0
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      Рейтинг: +10529

      Вомбат 1 час назад

      Почему же вы так неинтересно играете, за исключением отдельных матчей? Вот в этом сезоне было только 4 матча, в которых вы играли интересно. С Рубином, Спартаком, Мальме и Динамо -- все дома. Почему на выезде вы только отбиваетесь? И было бы от кого отбиваться! ЦСКА. Мальме. Арсенал.

      1
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      Рейтинг: +1022

      mig28 1 час назад

      А в Европе шняжный Мёльме не могут обыграть...

      0
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      Рейтинг: +2735

      Spirit_78 > mig28 36 минут назад

      5:1 по сумме двух матчей. Не обыграли, что ли?

      1
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      Рейтинг: +4043

      _Marqella_ > Spirit_78 19 минут назад

      Да он дебил,что ты ему доказываешь...

      1
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      Рейтинг: -142

      пудель бдсм-щик 2 часа назад

      Дзюба уже свою "страсть" всем показал, настал черёд Кузяева отжечь на камеру?)))

      0
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      Рейтинг: +8608

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Вы такие мотивируемые выходите , что всем смотрящим спать хочется.
      Футбол игра для зрителей , ну это на гнилом Западе , а у нас для наживы.

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      Рейтинг: +439

      Dguffin > Alekxei Z. 2 часа назад

      Ну так предъявляйте своей команде чот она такое днище, Зенит то в чём виноват?) Или он у вас трансферами заведует и тренеров вам назначает?)

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      Рейтинг: +8608

      Alekxei Z. > Dguffin 1 час назад

      Так Зенит с прекрасными трансферами и ох...ным составом играет , скучнее не придумаешь.
      Фоффан ( я так перевёл ) , чемпион должен и обязан игрой радовать . Мне так кажется.
      Спартаку очень не повезло с хозяином. Рулит или дурак или вредитель , а может 2 в 1. Вот нравится ему микрорайон Тушино, бл...дь , а тут ещё и ФК навязали...
      Так и живём.

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