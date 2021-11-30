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  • Кузяев: «Очень интересно играть в чемпионате, где «Зенит» всегда является фаворитом»

Кузяев: «Очень интересно играть в чемпионате, где «Зенит» всегда является фаворитом»

30 ноября 2021, 09:26
26

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что у клуба из Петербурга нет проблем с мотивацией после трех побед подряд в РПЛ.

«Играть в чемпионате, в котором «Зенит» является фаворитом в каждом матче, очень интересно. Футбол – моя страсть. Даже после трeх чемпионств подряд выхожу на игру с лeгким волнением. Это обычные чувства перед игрой.

Когда три года подряд становишься чемпионом, совсем не хочется завершать сезон ниже первого места, так как уже привык побеждать, почувствовал вкус победы. Все ребята запредельно мотивированы, чтобы снова выиграть чемпионат», – сказал Кузяев в эфире «России 24».

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 4 очка.
  • Кузяев провел 15 матчей за клуб в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (26)
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mig28
1638257179
А в Европе шняжный Мёльме не могут обыграть...
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Вомбат
1638257747
Почему же вы так неинтересно играете, за исключением отдельных матчей? Вот в этом сезоне было только 4 матча, в которых вы играли интересно. С Рубином, Спартаком, Мальме и Динамо -- все дома. Почему на выезде вы только отбиваетесь? И было бы от кого отбиваться! ЦСКА. Мальме. Арсенал.
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vladimir-7
1638258455
Кузяев, вот газовую соску отнять у Зенита и вся мотивация игроков закончится. Что-то вас все бьют, кому не лень, и в лиге чемпионов, и в лиге Европы и мотивации у игроков нет. Почему, объясни нам?
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Иван Петров 1986
1638261738
Придурок ! ! ! А он об этом даже не догадывается.
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alp
1638263192
да чемп то говенный. его выиграть Зениту как 2 пальца об ковролин...
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Форвард 79
1638272555
А вам не насто@ло таким составом только внутренний чемп выигрывать? Когда уже в Европе блеснете?!
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nik55
1638275773
это интересно только дуракам как ты
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polt
1638277498
А выглядит нормальным человеком, но похоже только внешне выглядит.
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paracetamol
1638286789
Однозначно лучше, чем в Спердяке!
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Hektor 84
1638292584
Зенит фаворит не потому что он сильнее, а потому что конкуренты слабы
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